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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

هنتقم منك انتي وبنتك.. مفاجآت جديدة في محاولة الاعتداء على أرملة وائل الإبراشي

صدى البلد

تجري النيابة العامة بأكتوبر تحقيقات موسعة في محاولة سيدة الاعتداء على أرملة وائل الابراشي بسلاح ابيض داخل مسكنها في كومبوند شهير بمدينة ٦ أكتوبر. 

وطلبت النيابة، تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة بعدما اشارت التحريات الاولية الى ان المتهمة مريضة نفسيا وقالت خلال مناقشتها فور القاء القبض عليها: "وائل الإبراشي لسه حي وبيتهرب مني.. هو كان السبب في تعطيل جوازي لما وعدني انه يتجوزني وخلي بيا". 

 

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لسه عايش وكان وعدني بالجواز..التفاصيل الكاملة لمحاولة قـ تل سيدة لأرملة وائل الإبراشي

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إخلاء سبيل المتهم في حادث مصرع الفنان أشرف عبدالغفور بشرط

كشفت تحريات الاجهزة الامنية بالحيزة التفاصيل الكاملة لمحاولة سيدة الشروع في قتل ارملة الاعلامي الراحل وائل الابراشي داخل منزلها بمدينة ٦ أكتوبر. 

مأمور قسم أول أكتوبر تلقى بلاغا من شرطة النجدة بتحفظ الأمن الإداري لمنتجع سكني على سيدة حاولت الاعتداء  على أرملة الإبراشي بسلاح ابيض.

توجهت قوة من القسم إلى محل البلاغ واصطحبت المشكو في حقها إلى ديوان القسم وكانت تهزي بكلمات غير مفهومة زاعمة "وائل كان هيتجوزني".

وحضرت أرملة الإبراشي إلى القسم لسماع أقوالها واكتفت بالقول "معرفش طلعت لي منين !" مشيرة إلى أنها استغاثت بأمن الكمبوند لدى إشهار السيدة السلاح الأبيض.

واتهمت سحر الإبراشي، أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، سيدة بالاعتداء عليها ومحاولة قتلها، تعدت عليها بسلاح أبيض تحفظت عليه قوات الأمن.

واستغاثت أرملة الإعلامي وائل الإبراشي، بأمن الكمبوند الذي تقطن فيه ثم طلبت شرطة النجدة، وحررت محضرا في قسم الشرطة اتهمت فيه السيدة بمحاولة الاعتداء عليها بسلاح أبيض وظلت تهزي بكلمات قائلة :"أنا كنت هشتغل معاه وما اشتغلتش وهو عايش لسه مماتش.. هو ليه بيتهرب مني ده كان واعدني بالجواز" وقالت لارملة وائل الابراشي:"هنتقم منك انتي وبنتك".

أرملة وائل الإبراشي هنتقم منك انتي وبنتك النيابة العامة وائل الإبراشى كومبوند شهير

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