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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مفاجأة صادمة في العثور على جثتي أم وابنها بالطالبية

صدى البلد

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن تفاصيل جديدة في العثور على جثتي سيدة مسنة وابنها داخل شقة بمنطقة الطالبية، حيث رجحت التحريات تعرض كليهما للتسمم عقب تناول وجبة فاسدة. 

وأشارت التحريات بقيادة اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، إلى احتمالية تعرض الأم وابنها لحالة تسمم عقب تناولهما وجبة طعام فاسدة، حيث أفاد الأب بأن ابنه أصابته حالة قيء مستمر قبل أن ينصرف إلى عمله في الثالثة فجرا.

وبينت التحريات، بإشراف اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، أن الشقة جميع منافذها سليمة ولم تتعرض لأي اختراق. 

 

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العثور على جثتي أم وابنها داخل منزل بالطالبية

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وأسفرت معاينة رجال المباحث للشقة وجثتي المتوفين عن العثور على جثة الابن في غرفة نومه بكامل ملابسه، بينما عثر على جثة الأم في دورة المياه "الحمام".

وقال الابن الأكبر إنه عاد إلى منزله عندما تلقى اتصالا هاتفيا من والدته في الساعة الثامنة إلا الربع صباحا تخبره فيها بتعبها الشديد وإصابتها بحالة قييء مستمر، وعندما طرق باب الشقة عدة مرات لم يتلق ردا فكسر الباب بمعاونة الجيران ليكشتف وفاة أمه وشقيقه الأصغر. 

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، حيث انتدبت الطب الشرعي لتشريح الجثتين لبيان سبب الوفاة. 

الطالبية جثتي أم وابنها حالة تسمم وجبة طعام فاسدة الجيزة

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