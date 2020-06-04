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حوادث

يرتدون ملابس حريمي وأكسسوارات.. تفاصيل سقوط 3 شواذ في شقة بالجيزة

الخميس 04/يونيو/2020 - 11:55 م
ضبط شبكة ممارسة الشذوذ
ضبط شبكة ممارسة الشذوذ فى الجيزة
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ندى حمودة - أحمد مهدي
كشفت تحريات مباحث آداب الجيزة ملابسات سقوط ٣ شواذ جنسيا داخل شقة بعد الإعلان عن ممارسة الشذوذ عبر فيسبوك. 

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ورصدت تحريات ادارة مكافحة جرائم اداب الجيزة قيام 3 شباب بالإعلان عن أنفسهم عبر المواقع الإباحية والتواصل الاجتماعي، لاستقطاب الرجال والشباب حديثى السن، لممارسة الأعمال المنافية للآداب وممارسة الفجور مقابل مبالغ مالية.



وشرحت التحريات أن المتهمين يرتدون ملابس واكسسوارات السيدات، بقصد استقطاب الرجال والشباب حديثى السن ممن لهم ميول جنسية غير سوية لـ ممارسة الأعمال المنافية للآداب والفجور والشذوذ.


وبإجراء التحريات تبين قيام المتهمين بإدارة مسكن للأعمال المنافية للآداب وممارسة الفجور، ويتم الاتفاق مع الرجال مقابل مبالغ متفاوتة بنحو 1000 جنيه، حيث تم ضبط المتهمين وتحرر المحضر رقم 8985 الجيزة وبعرضهم علي النيابة المختصة امرت بحبسهم ٤ ايام علي ذمة التحقيقات. 
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