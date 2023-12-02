ليلة سقوط الراقصات| “قشطة” تقود شبكة دعارة.. “جميلة” تخصص بِدل عارية.. و"فرسة" بدون رخصة

خلال الساعات القليلة الماضية، شنت مباحث الآداب في الجيزة حملة مكبرة على بعض الكباريهات في منطقة العجوزة وأكتوبر، ونجحت في إلقاء القبض على بعض الراقصات المزاولة للمهنة بدون ترخيص وارتداء البعض لبدل رقص فاضحة.

الراقصة فرسة

ونجحت مباحث الآداب بالجيزة، في إلقاء القبض على راقصة تدعى "فرسة" لمزاولتها المهنة بدون ترخيص، داخل كباريه السلطانة في منطقة العجوزة، وكشفت تحريات العقيد محمد غراب وكيل إدارة مباحث الآداب بالجيزة، عن أن الراقصة اعتادت التواجد داخل الملهى الليلي لأداء الرقصات الشرقية، دون الحصول على تصريح لمزاولة مهنة الرقص.

وكانت البداية كانت بورود معلومات إلى مباحث الآداب بأن الراقصة تمارس الرقص داخل كباريه دون تصريح، وعلى الفور ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليها، وتحرر المحضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وأحيلت المتهمة إلى النيابة العامة التي قررت إخلاء سبيلها على ذمة التحقيقات.