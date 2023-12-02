عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

ليلة سقوط الراقصات| “قشطة” تقود شبكة دعارة.. “جميلة” تخصص بِدل عارية.. و"فرسة" بدون رخصة

القبض علي راقصات
القبض علي راقصات

خلال الساعات القليلة الماضية، شنت مباحث الآداب في الجيزة حملة مكبرة على بعض الكباريهات في منطقة العجوزة وأكتوبر، ونجحت في إلقاء القبض على بعض الراقصات المزاولة للمهنة بدون ترخيص وارتداء البعض لبدل رقص فاضحة.

الراقصة فرسة

ونجحت مباحث الآداب بالجيزة، في إلقاء القبض على راقصة تدعى "فرسة" لمزاولتها المهنة بدون ترخيص، داخل كباريه السلطانة في منطقة العجوزة، وكشفت تحريات العقيد محمد غراب وكيل إدارة مباحث الآداب بالجيزة، عن أن الراقصة اعتادت التواجد داخل الملهى الليلي لأداء الرقصات الشرقية، دون الحصول على تصريح لمزاولة مهنة الرقص.

وكانت البداية كانت بورود معلومات إلى مباحث الآداب بأن الراقصة تمارس الرقص داخل كباريه دون تصريح، وعلى الفور ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليها، وتحرر المحضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وأحيلت المتهمة إلى النيابة العامة التي قررت إخلاء سبيلها على ذمة التحقيقات. 

مباحث الآداب الجيزة محافظة الجيزة كباريه العجوزه أكتوبر الراقصة فرسة الراقصة جميلة شبكة دعارة قشطة الراقصة قشطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. ننشر بنود توقيع أحمد فتوح لـ الأهلي بداية من الموسم المقبل

500 جنيه|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب بعد تراجع قوي.. وهذا ثمن عيار21

كهربا يجمع غرامة الزمالك كاملة.. والأزمة تنتهي خلال ساعات

توقيع جزاءات وتحقيقات.. الزمالك يتخذ قرارات عاجلة ورادعة بسبب أحمد سيد زيزو

بيراميدز يفجر مفاجأة ويطيح بالزمالك خارج الدوري الأفريقي.. وهذا أمل “الأبيض” الوحيد

الحكومة تعلنه رسميًا ومفيش تعويم| موعد انتهاء أزمة الدولار ومفاجأة في سعره الأن

بث مباشر .. السيسي يهنئ دولة الإمارات بعيدها الوطني

الرئيس السيسي: مصر مستمرة في مساعيها للدفع نحو مسار التهدئة بـ غزة

موضوعات متعلقة

انتخابات الرئاسة المصرية| حصاد اليوم الأول لتصويت المصريين في الخارج.. وهؤلاء أشهر الفنانين المشاركين

بنتي اتحجبت وأنا لسه| القصة الكاملة لأزمة مروة عبد المنعم.. وحور: "ماما حببتني في ربنا والقرآن"

مهندسين وفنيين| «الكهرباء» تعلن عن أكبر مسابقة للتعيينات الجديدة.. اعرف الشروط

من “هربيك” إلى “قبلت اعتذارك”| القصة الكاملة لصلح عمرو أديب ومحمد رمضان.. وتدخل سعودي حل الأزمة

شقق إيجار وتمليك| تفاصيل طرح الحكومة 61 ألف وحدة سكنية وأخرى بـ 1200 جنيه في الشهر

لا تعويم لـ الجنيه بعد الانتخابات| شرط وحيد لتحرير سعر الصرف.. مسئول كبير يكشف التفاصيل

تحذير من هذه الخاصية| تحديث آيفون الجديد يثير أزمة عالمية.. و"أبل" ترد

عندي مصايب ومشاكل في شخصيتي| أحمد فهمي يكشف المتسبب في انفصاله عن هنا الزاهد: “بتجوز عشان أجرب”

ترشيحاتنا

30 دقيقة.. يانج أفريكانز يهدد مرمى الأهلي والشحات يهدر فرصة التقدم

نائبة الرئيس الأمريكي: سنواصل تقديم المساعدات العسكرية إلى إسرائيل

متحدث الحكومة: تفقد رئيس الوزراء للمصانع لتأكيد اهتمام الدولة وتشجيعها للقطاع الخاص

جيش الاحتلال يستعد لشن هجوم كبير على قطاع غزة

ليلة سقوط الراقصات| “قشطة” تقود شبكة دعارة.. “جميلة” تخصص بِدل عارية.. و"فرسة" بدون رخصة

دعاء قضاء الدين مكتوب.. كلمات لمن تعسرت معيشته


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأبيض المختلف .. أمينة خليل تثير الجدل بإطلالتها| شاهد

دام عز الدار وشعبها..حسين الجسمي يعلق على مشاركته باليوم الوطني الـ52 للإمارات

جلسة تصوير مثيرة للجدل.. غادة عبد الرازق تستعرض جمالها.. شاهد

بعد عرض 15 قطعة نادرة بدار مزادات| خبير لـ صدى البلد: الحفر خلسة المصدر الرئيسي لتهريب الآثار منذ 2011

فيديو

بعد 3 سنوات خلف القضبان.. لماذا أفرج عن سما المصري| فيديوجراف

مواطن في مظاهرة داعمة لفلسطين ببريطانيا يوجه رسالة قوية لإسرائيل| شاهد

يهديها للشهيدة ريم.. علي الألفي يطرح أغنية «روح الروح»

معركة على الهواء| مذيع هولندي: حماس إرهابية والضيف ينفعل عليه.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

اﻟﻤﺰﻳﺪ