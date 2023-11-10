عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شاب ينهي حياة آخر في مشاجرة بأكتوبر

صدى البلد

أنهى شاب حياة آخر بطعنة قاتلة وسط مشاجرة بمدينة أكتوبر وألقت مباحث الجيزة القبض عليه. 

 

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات جثة شاب.

 

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ بقيادة العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر تنسيقا مع قطاع الأمن العام.

 

txt

البنت بـ3000 جنيه.. مفاجآت فى اعترافات أم خالد زعيمة أكبر شبكة حرام بالجيزة

txt

مصرع شاب في حريق مخزن خشب بالوراق

تحريات المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم ثان أكتوبر توصلت إلى مقتل "حمد.ش." إثر مشاجرة سدد خلالها المتهم له طعنات نافذة بسكين بسبب خلافات بينهما.

 

بتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم والأداة المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

 

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن وتحرر محضر بالواقعة تحت إشراف اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة.

شاب ينهي حياة اخر مشاجرة أكتوبر مباحث الجيزة قسم ثان أكتوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

99 مليار دولار تنعش خزينة الدولة|سعر الأخضر رسميا الآن بعد بيان الحكومة

لأول مرة| طالب ينتقل من المرحلة الابتدائية إلى الجامعة.. كيف حدث ذلك؟

300 جنيه دفعة واحدة|تراجع سعر الذهب بعد قرار الحكومة العاجل..وعيار 21 مفاجأة

مفاجأة .. كولر يرفض استمرار موديست وخالد بيبو في الأهلي

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار في السوق السوداء

نجاح جديد.. كتائب القسام تعلن إلحاق خسائر كبيرة بالجيش الإسرائيلي

أمطار رعدية غدا.. الأرصاد تعلن خبرا عاجلا لـ محبي الشتاء

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم.. اعرف الكيلو وصل كام

موضوعات متعلقة

مصرع شاب في حريق مخزن خشب بالوراق

البنت بـ3000 جنيه.. مفاجآت فى اعترافات أم خالد زعيمة أكبر شبكة حرام بالجيزة

سكب بنزين على ملابسه.. إنقاذ شاب أشعل النيران في نفسه بالصف

هالوين ورقص وخمور.. ماذا حدث في حفل المنصورية؟.. تحقيقات واعترافات

نشرة الحوادث| تفاصيل صادمة في مشاجرة ابنة هبة قطب بمول شهير.. وابنة ممثلة شهيرة متهمة بالزنا

عاقبها على رفضها التحرش.. سائق يهشم رأس سيدة الصف بـ"طوبة"

اتحرش بيا وقلعني الحجاب .. تطور صادم في مشاجرة ابنة هبة قطب بمول شهير

قعدة مزاج قلبت بغم.. تفاصيل صادمة في لغز وفاة مثير بـ ناهيا

ترشيحاتنا

خطوات استخراج لوحة سيارة جديدة وبدل تالف

فضل حفظ أول عشر آيات من سورة الكهف .. يفوز بها الوعد الإلهي

تابع الفريق ويعرف شيكابالا.. مدرب إيطالي يقترب من تدريب الزمالك

الصحة الفلسطينة: 11078 شهيدا و2749 مصابا حصيلة العدوان الإسرائيلي

عقوبة التخلف عن صلاة الجمعة كسلا وتهاونا.. تحذير ووعيد شديد

بعد تهديد الاحتلال.. إخلاء مجمع النصر الطبي في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان كب.. أصالة تثير الجدل بإطلالتها في حفل روائع بليغ حمدي

مشروب سحري لعلاج الأنيميا

تخفيف الأعراض فقط| علاج فيروس جدري القرود.. تعرف عليه

تأكد إنك محتاجها.. 5 أعراض تكشف نقص أوميجا 3

فيديو

انخفاض أسعار الذهب بسبب قرار حكومي مهم .. ومفاجأة بعيار 21

توطين الفلسطينيين في سيناء | مطمع إسرائيلي يعود تاريخه للخمسينيات

لدغة مميتة .. وفاة نجم عالمي بسبب عنكبوت

انسحاب ريهام سعيد من قناة الشمس.. تفاصيل مثيرة| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ