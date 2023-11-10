شاب ينهي حياة آخر في مشاجرة بأكتوبر

أنهى شاب حياة آخر بطعنة قاتلة وسط مشاجرة بمدينة أكتوبر وألقت مباحث الجيزة القبض عليه.

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات جثة شاب.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ بقيادة العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر تنسيقا مع قطاع الأمن العام.

تحريات المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم ثان أكتوبر توصلت إلى مقتل "حمد.ش." إثر مشاجرة سدد خلالها المتهم له طعنات نافذة بسكين بسبب خلافات بينهما.

بتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم والأداة المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن وتحرر محضر بالواقعة تحت إشراف اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة.