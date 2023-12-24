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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

5256 شقة.. تفاصيل وحدات الإسكان بـ سكن لكل المصريين

صدى البلد

تعتبر وحدات الإسكان التي تطرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أحد الأمور التي يسعى الكثير من الشباب للحصول عليها، نظرًا لسعرها المناسب وتوفيرها لكافة الخدمات التي يحتاجها المواطنون.

أحد تلك المشروعات السكنية التي تعمل وزارة الإسكان على تنفيذها، في مدينة السادس من أكتوبر.. فما التفاصيل؟

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وحدات سكنية جديدة في 6 أكتوبر 

تعمل وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية على تنفيذ عدد من المشروعات في مدينة السادس من أكتوبر، تشمل مشروعات المبادرة الرئاسية « سكن لكل المصريين، محور الإسكان المتوسط، ومحور الإسكان فوق المتوسط، مشروع جنة، ومحطة محولات كهرباء بالتوسعات الشمالية، وعدد من مشروعات الطرق والخدمات»، حيث تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، مع المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، سير العمل ومعدلات تنفيذ تلك المشروعات.

5256 شقة في مشروع سكن لكل المصريين

وكان المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، قد تفقد مشروع المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، المُقام على مساحة 92 فدان، ويقع بالفاصل السكني الصناعي، تقاطع محور جمال عبدالناصر مع الطريق الدائري الأوسطى، حيث يتم تنفيذ 134 عمارة سكنية بواقع 3216 وحدة سكنية، بمساحات مختلفة للوحدة تتنوع بين ( 100 و 110 و 120 متر مربع)، حيث تتميز الوحدات السكنية بوجود مصعد كهربائي «اسانسير»، حيث تم الإنتهاء من 30% من المشروع.

اما بالنسبة لمشروع سكن لكل المصريين، ومحمور الإسكان فوق المتوسط، الواقع في تقاطع محو البوليفارد مع الطريق الدائري الأوسطي، فقد تم إقامته على مساحة 69 فدانًا، وتم تنفيذ 85 عمارة سكنية، تحتوي على 2040 وحدة سكنية كاملة التشطيب بمساحة 150 مترًا مربعًا في المتوسط للوحدة مقسمة إلى 3 غرف، حيث تم الإنتهاء من 85% من المشروع، مع توفير منطقة خدمات متكاملة داخل المشروع لخدمة السكان من أسواق ومحال تجارية ومولات وحضانات وأنشطة ترفيهية.

فيما يخص مشوع «جنة أكتوبر»، المُقام  على مساحة 155 فدانًا، فهو يحتوي على 280 عمارة سكنية و 4 أسواق تجارية، وقد وجه المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر بسرعة إزالة جميع العقبات وسرعة تنفيذ الأعمال طبقًا لمواصفات الطرح، وذلك لتسليم الحاجزين لتلك الوحدات.

سكن لكل المصريين مدينة 6 أكتوبر الطريق الدائري الاوسطي رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر اسانسير المهندس عادل النجار

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