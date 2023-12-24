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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بعد التسعيرة الجبرية| مفاجأة جديدة في أسعار السجائر.. القائمة الكاملة

صدى البلد

عدة أشهر مرت على بداية أزمة ارتفاع أسعار السجائر في السوق المصرية، وعلى الرغم من تدخل الحكومة بالتعاون مع الشركة الشرقية للدخان في محاولات لحل الأزمة، إلا أن الأزمة مازالت قائمة بسبب احتكار وجشع التجار، إلى أن أصدر جهاز حماية المستهلك قرارًا بتعليق محال بيع السجائر التسعيرة الجبرية لكل نوع، وتعليق أرقام الإبلاغ عن أي شخص يبيعها بأكثر من السعر المقرر.

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مفاجأة جديدة في أزمة السجائر

كشف المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، مستجدات العمل بشركة الشرقية للدخان، موضحًا في تصريحات تليفزيونية، أن الدولة كان لديها مخزون يكفي لإنتاج من 10 لـ 11 مليون علبة سجائر يوميًا، وذلك قبل الأزمة، حيث تقوم الدولة بشراء مادة خام للسجائر بنحو 70 مليون دولار فأكثر، وحال توافر المخزون عاد الإنتاج لطبيعته حتى توازن السوق الفترة المقبلة.

وأشار وزير قطاع الأعمال، إلى أن الدولة المصرية تنتج اليوم 9 ملايين علبة سجائر، ما يؤكد أن أزمة السجائر المصرية انتهت، وأن مصر تسعى لوضع خطة لضبط الأسعار الطبيعية.

الحد من جشع التجار ورفع أسعار السجائر

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، والمعدل بالقانون رقم 177 لسنى 2023، والذي يقضي بفرض زيادة ضريبية الجدول على منتجات السجائر بجميع أنواعها المحلية والمستوردة، ومنتجات التبغ المسخن والسائل، التي بدورها ستنعكس على زيادة أسعار السجائر.

على الرغم من وضع تسعيرة جبرية لأنواع السجائر المختلفة في السوق المصرية، إلا أن جشع التجار مازال مستمر، حتى لجأت شركات السجائر إلى وضع أكواد الاستجابة السريعة ( الباركود QR) على علب السجائر، وفي حال رفع التاجر أو صاحب المحل لأسعارها، يمكن للمستهلك الاتصال على الخط الساخن لوزارة التموين 122.

وناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أية مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المغالات في الأسعار، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أي خط أرضي يوميًا من 9 صباحًا وحتى 10 مساءًا، أو عبر خدمة الواتس أب 01577779999.

عقوبة احتكار السلع 

نصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه « يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامنتاع عن بيعها أو بأية صورة أخرى.

ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لدية وكمياتها.

ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنييه ولا تجاوز مليونيي جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجرييمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون.

قائمة أسعار السجائر بعد التسعيرة الجبرية 

تزامنًا مع تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة، طبقت شركة الشرقية للدخان زيادة في الأسعار، وكذلك الامر لـ شركة فيليب موريس مصر، والتي قامت برفع أسعار السجائر والتبغ المسخن ما بين 6 و 10 جنيهات، لتصبح قائمة أسعار السجائر بعد إعلان التسعيرة الجبرية: 

  • أسعار السجائر البوكس 20 جنيها.
  • أسعار السجائر كليوباترا كينج سايز 27 جنيها.
  • أسعار السجائر كليوباترا سوفت كوين 27 جنيها.
  • أسعار السجائر كليوباترا بوكس أبيض 27 جنيها
  • أسعار السجائر بوسطن / بلمونت 27 جنيهًا
  • أسعار السجائر كليوباترا سوبر 27 جنيهًا
  • أسعار السجائر مونديال أحمر- أزرق- سيلفر 27 جنيهًا
  • أسعار السجائر كليوباترا بلاك ليبول 27 جنيهًا
  • أسعار السجائر مونديال سويتش منتول- بلوبيري 27 جنيهًا
  • أسعار سجائر لعبوة ميريت «Merit» بأنواعها تصل إلى 74 جنيها.
  • أسعار سجائر مارلبورو «Marlboro» بأنواعها تصل إلى 69 جنيها.
  • أسعار سجائر مارلبورو كرافتد «Marlboro Crafted» بأنواعها تصل إلى 59 جنيها.
  • أسعار سجائر ال أند ام «L&M» بأنواعها تصل إلى 50 جنيها في مصر.
  • أسعار سجائر التبغ المُسخن «HEETS Selections» بأنواعها تصل إلى 56 جنيها في مصر.
  • أسعار سجائر التبغ المُسخن «HEETS Dimensions» بأنواعها تصل إلى 56 جنيها للعبوة
  • أسعار سجائر التبغ المُسخن «TEREA» بأنواعها تصل إلى 56 جنيها للعبوة.

 

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