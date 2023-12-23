انهيارات وسقوط عمود إنارة.. الشتاء يكشر عن أنيابه في الإسكندرية| تفاصيل

منذ أن بدأت نوة الفيضة الصغرى؛ وتشهد محافظة الإسكندرية حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تتعرض عروس البحر المتوسط إلى رياح شديدة، وانخفاض شديد في درجات الحرارة مع تساقط الأمطار الغزيرة.

كشر الشتاء عن أنيابه في محافظة الإسكندرية، حيث تسببت نوة الفيضة الصغرى في حدوث بعض الحوادث بسبب سوء الطقس، فماذا ينتظر عروس البحر المتوسط؟.

نوة الفيضة الصغرى تكشر عن أنيابها

كشرت نوة الفيضة الصغرى عن أنيابها، وتسببت في سقوط عمود إنارة على طريق الكورنيش، بمنطقة ميامي شرق محافظة الإسكندرية، وذلك بسبب الرياح الشديدة، الأمر الذي دفع إدارة حي أول المنتره، إلى رفع العمود وعزل الكهرباء واتخاذ الإجراءات اللازمة.

لم تكن واقعة سقوط عمود الإنارة هي الوحيدة التي سببها سوء الأحوال الجوية في الإسكندرية، حيث تلقى حي الجمرك إشارة بسقوط أجزاء من عقار في سيدي خضر الجمرك، وعلى الفور توجهت إدارة المشروعات إلى العقار، وتبين أنه عبارة عن دور أرضي و 3 أدوار، وجزء بالدور الرابع، ليتضح سقوط جزء من محارة بلكونة الجزء المبني بالدور الرابع دون وقوع إصابات.

وتبن أن العقار صدر له تظلم برقم 44 لسنة 2022 “تعديل” إلى “هدم جزئي” لجزء من الدور الرابع و"ترميم" من الأرضي إلى الدور الثالث.

رفع درجة الاستعدادات القصوى بالإسكندرية

أعلن اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للصرف الصحي، عن رفع درجة الاستعدادات بالشركة، اعتبارًا عن صباح أمس الجمعة، تحسبًا لتساقط الامطار، وذلك وفقًا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

ورفعت درجة الاستعدادات القصوى بمدينة الإسكندرية، واستمر العمل على تطهير الشنايش والمطابق ودورات المياه، وإيقاف صرف الإجازات وبدل الراحة، مع تواجد رؤساء القطاعات ومدراء العموم على مدار24 ساعة، وإتاحة خط الطوارئ والخط الساخن 175 على مدار اليوم لتلقي شكاوى المواطنين لحلها بشكل فوري.

وكان اللواء محمود نافع قد أشار إلى تمركز 186 سيارة ومعدات في مناطق مختلفة بالإسكندرية، بالمناطق الساخنة التي من المتوقع أن تتجمع فيها مياه الأمطار، إلى جانب استمرار أعمال تطهير خطوط الأنابيب والمواسير والمصارف، بما يضمن توافر جميع المحطات ومواقع الشتوي، وخفض مستويات خزان الصرف الصحي

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تشهد محافظة الإسكندرية، رياح جنوبية غربية نشطة تصل سرعتها إلى 42 كم/ ساعة، وهي رياح مثيرة للرمال والأتربة، ويكون هناك ارتفاع في أمواج البحر المتوسط من 2 إلى 3 امتار، ويكون هناك احتمالات لسقوط أمطار غزيرة على فترات متقطعة.