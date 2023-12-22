إحباط تهريب 1250 عبوة سجاير قبل بيعها بالسوق السوداء بالفيوم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق لاسيما فى مجال تجميع السجائر وحجبها عن التداول وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها.

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بالإشتراك مع مديرية أمن الفيوم من ضبط (سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة الفيوم) حال قيادته سيارة ملاكى بدائرة مركز شرطة إبشواى وبحوزته "1250" عبوة سجائر ، "240" عبوة معسل مختلفة الأنواع ، مبلغ مالى ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بها بالسوق السوداء.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.