احتقرته.. حكاية اللقاء الأول بين محمد صبحي وهناء الشوربجي

عادة ما تلفت الفنانة هناء الشوربجي الأنظار إليها بظهورها في أدوارها الفنية التي تؤديها ببراعة شديدة، وتلقائية تكاد تكون طبيعية، إلا أن البعض لا يعرف بداياتها الفنية، ودور الفنان محمد صبحي في مسيرتها الفنية..

سقطت أكثر من سنة في ثانوية عامة

حصلت الفنانة هناء الشوربجي على الثانوية العامة بصعوبة بالغة، إذ لم يحالفها الحظ بالنجاح لعدة سنوات، موضحة في أحد اللقاءات التليفزيونية: « بعد ما سقطت أكثر من سنة حصلت على الثانوية العامة بالعافية، وقدمت في معهد سكرتارية، لكن الفنان علي رضا أصر إني أقدم في معهد فنون مسرحية وأبقى فنانة شاملة»، لتخطو هناء أولى خطواتها الفنية كراقصة في فرقة رضا الشهيرة.

دور محمد صبحي في مسيرة هناء الشوربجي الفنية

ذهبت هناء الشوربجي إلى معهد الفنون المسرحية، لتدخل إلى مكتب الفنان الراحل نبيل الألفي، الذي كان عميد المعهد في ذلك الوقت، وصديق للفنان علي رضا الذي أقنعها بالالتحاق بالمعهد، وبعد هذا اللقاء كتب أسمها على ظرف فارغ، وطلب من الفنان محمد صبحي تدريبها للخضوع إلى امتحان القبول.

كان اللقاء الأول بين هناء الشوربجي، ومحمد صبحي في معهد الفنون المسرحية، فبينما كانت تُخطي هي خطواتها الأولى داخل المعهد، كان صبحي طالبًا في السنة الأولى به، وكان الإنطباع الأول لها عنه غريب إذ قالت في لقاء تليفزيوني: «أول ما دخل لقيته مسلوع واحتقرته جدًا، كان لسة صغير ومنكوش، لكن كان جوكر الدفعة، وكل الناس بتحبه، ودربني على مشهدين وكان أستاذ في التدريب، ودخلت الامتحان وطلعت الأولى على المتقدمين على ناس كبيرة شغالة في السوق».

أحدث الأعمال الفنية لـ هناء الشوربجي

تشارك الفنانة هناء الشوربجي في مسلسل زينهم، الذي يتم عرضه في الوقت على منصة Watch it، بدور «نادية»، والدة زينهم الذي يجسده الفنان أحمد داود، والمسلسل من إخراج يحيى إسماعيل، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج شركة أروما استوديوز للمنتج تامر مرتضى.

مسلسل زينهم يأتي من بطولة الفنان أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، عماد رشاد، سلوى محمد علي، هناء الشوربجي، ويارا جبران.