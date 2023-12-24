عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

احتقرته.. حكاية اللقاء الأول بين محمد صبحي وهناء الشوربجي

هناء الشوربجي ومحمد
هناء الشوربجي ومحمد صبحي

عادة ما تلفت الفنانة هناء الشوربجي الأنظار إليها بظهورها في أدوارها الفنية التي تؤديها ببراعة شديدة، وتلقائية تكاد تكون طبيعية، إلا أن البعض لا يعرف بداياتها الفنية، ودور الفنان محمد صبحي في مسيرتها الفنية.. 

txt

تحذيرات رسمية .. نوات الشتاء في الإسكندرية | وهذه أشدها خطورة

txt

بناء على رغبته.. تفاصيل اعتناق زوجة وائل جسار الإسلام

سقطت أكثر من سنة في ثانوية عامة 

حصلت الفنانة هناء الشوربجي على الثانوية العامة بصعوبة بالغة، إذ لم يحالفها الحظ بالنجاح لعدة سنوات، موضحة في أحد اللقاءات التليفزيونية: « بعد ما سقطت أكثر من سنة حصلت على الثانوية العامة بالعافية، وقدمت في معهد سكرتارية، لكن الفنان علي رضا أصر إني أقدم في معهد فنون مسرحية وأبقى فنانة شاملة»، لتخطو هناء أولى خطواتها الفنية كراقصة في فرقة رضا الشهيرة.

دور محمد صبحي في مسيرة هناء الشوربجي الفنية 

ذهبت هناء الشوربجي إلى معهد الفنون المسرحية، لتدخل إلى مكتب الفنان الراحل نبيل الألفي، الذي كان عميد المعهد في ذلك الوقت، وصديق للفنان علي رضا الذي أقنعها بالالتحاق بالمعهد، وبعد هذا اللقاء كتب أسمها على ظرف فارغ، وطلب من الفنان محمد صبحي تدريبها للخضوع إلى امتحان القبول.

كان اللقاء الأول بين هناء الشوربجي، ومحمد صبحي في معهد الفنون المسرحية، فبينما كانت تُخطي هي خطواتها الأولى داخل المعهد، كان صبحي طالبًا في السنة الأولى به، وكان الإنطباع الأول لها عنه غريب إذ قالت في لقاء تليفزيوني: «أول ما دخل لقيته مسلوع واحتقرته جدًا، كان لسة صغير ومنكوش، لكن كان جوكر الدفعة، وكل الناس بتحبه، ودربني على مشهدين وكان أستاذ في التدريب، ودخلت الامتحان وطلعت الأولى على المتقدمين على ناس كبيرة شغالة في السوق».

 أحدث الأعمال الفنية لـ هناء الشوربجي 

تشارك الفنانة هناء الشوربجي في مسلسل زينهم، الذي يتم عرضه في الوقت على منصة Watch it، بدور «نادية»، والدة زينهم الذي يجسده الفنان أحمد داود، والمسلسل من إخراج يحيى إسماعيل، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج شركة أروما استوديوز للمنتج تامر مرتضى.

مسلسل زينهم يأتي من بطولة الفنان أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، عماد رشاد، سلوى محمد علي، هناء الشوربجي، ويارا جبران.

هناء الشوربجي الثانوية العامة محمد صبحي زينهم WATCH IT احمد داود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات والمرتبات وخفض الأسعار.. 3 هدايا من الحكومة أول يناير المقبل

1000 جنيه|الذهب يتحرك إلى أعلى قيمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

الكيلو نزل 25 جنيها.. انتهاء أزمة البصل رسميا بعد ضبط المحتكرين

فستان ملفت.. إلهام شاهين تثير الجدل بحفل دير جيست

بعد التسعيرة الجبرية| مفاجأة جديدة في أسعار السجائر.. القائمة الكاملة

هل تشهد مصر شتاء شديد البرودة؟.. هيئة الأرصاد تكشف التفاصيل

انقطاع الكهرباء عن برنامج عمرو أديب على الهواء مباشرة: طلعونا فاصل

الأسواق اليوم.. تراجع جديد في أسعار البصل والطماطم تستقر

ترشيحاتنا

عمره 2200 عام.. علماء آثار خائفون من فتح قبر بالصين | السبب مروع

صحيفة عبرية تكشف سبب ارتفاع أعداد القتلى والجرحى بصفوف الجيش الإسرائيلي

زلزال عنيف يضرب تشيلي بقوة 5.1 ريختر.. ولا أنباء عن ضحايا

أستاذ الكبد: العلاج المناعي ثورة جديدة في علاج أورام الجهاز الهضمي

ظاهرتان جويتان| الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم.. وتحذر المواطنين من هذا الأمر

بعد تحرك البرلمان.. ماذا ستفعل الحكومة حال دخول متحور كورونا JN.1 مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنانات أثرن الجدل بإطلالاتهن الجريئة والمثيرة بحفل الدير جيست |شاهد

هتكلفك 15 جنيهًا.. طريقة عمل كيك دقيق الذرة

بفستان جميل.. شاهد ابنة داليا البحيري تشعل السوشيال ميديا بـ«الدير جيست»

فترات سداد 20 عاما..منافسة قوية بين البنوك والشركات على جذب عملاء التمويل العقاري

فيديو

تحديد أسعار 7 سلع أساسية منها السكر والأرز ..دراسة مقترح لضبط السوق

سوق الذهب.. تحرك جديد في أسعار المعدن الأصفر

صدمة للزمالك.. المحكمة الرياضة تقول كلمتها في قضية كهربا

نظرة وابتسامة وطبطبة.. حكمة مباراة الأهلي وأوراوا تثير الجدل بسبب محمد الشناوي| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ