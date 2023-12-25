الهلال الأحمر بشمال سيناء: متطوعونا قضوا ما يقارب 100 ألف ساعة عمل متواصلة لإغاثة غزة

قال الدكتور خالد زايد، رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر بشمال سيناء، إن هناك 790 متطوع من شمال سيناء لإغاثة قطاع غزة، إضافة إلى عدد كبير من متطوعين آخرين انضموا من كافة محافظات الجمهورية، ومتطوعي الدول الأخري.

وأضاف الدكتور خالد زايد، رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر بشمال سيناء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن هذا دليل أن مصر دائما تستقطب كل الموجودين على أرضها، حتي فى إغاثة الأشقاء في قطاع غزة، موضحا أن هؤلاء الشباب يعملون ليل نهار في هذا الأمر.

وتابع الدكتور خالد زايد، رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر بشمال سيناء: “أخر إحصائية قمنا بها وصل عدد ساعات العمل لهؤلاء الشباب من 7 أكتوبر وحتى اليوم، ما يقارب الثلاثة أشهر إلى ما يقارب ال100 ألف ساعة عمل متواصلة عبر ثلاث محاور البر والبحر والجو وإستقبال المصابين والجرحي من أول عبورهم إلى رفح”.