50 أسبوعا دعويا ثقافيا في المساجد الكبرى بسيناء

كثفت مديرية أوقاف شمال سيناء ، أنشطتها الدعوية بالإدارات الفرعية ، تحت رعاية فضيلة الشيخ د/ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، ضمن مشاركتها فى مسابقة أفضل أداء دعوى للمديريات الإقليمية التابعة لوزارة الاوقاف ، في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة لدى الشباب.

حيث تم إقامة عدد ( 50 ) أسبوع دعوى ثقافي فى المساجد الكبرى، للإسبوع الرابع على التوالي، بجميع إدارات الأوقاف الفرعية ، غطت مراكز محافظة شمال سيناء، تحت عنوان" أسبوع الأئمة الأربعة " الإمام الشافعي".

دار حديث العلماء المحاضرون حول:

🔹 التعريف بالإمام( رحمه الله).

🔹نشأته وجهوده العلمية.

🔹ثناء العلماء عليه.

🔹أهم مؤلفاته.

علماً بأن كل أسبوع ثقافي ضم اثنين من العلماء أئمة المساجد المتميزين المشاركين فى النشاط ، تحت إشراف قيادات الدعوة والمتابعة والتفتيش بالمديرية والإدارات الفرعية.

