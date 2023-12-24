متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بقرى الحسنة في شمال سيناء

أكد المحاسب سعد خليل بغدادي ، رئيس مركز ومدينة الحسنة بمحافظة شمال سيناء، على الأجهزة التنفيذية والإدارات المعنية بالمدينة بالمتابعة المستمرة للمشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية لمركز الحسنة للعام المالي 2023/2024 م .، والخطوات التي تم اتخاذها عند تنفيذ مشروعات الخطة ،بناءا على تكليفات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وقال رئيس المركز والمدينة إننا نعمل جاهدين على الارتقاء بكافة القطاعات الخدمية وذلك بتنفيذ الخطط المقررة وفقاً للامكانات المتاحة تماشياً مع الجهود المبذولة للدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

و تتمثل المشروعات في دعم البنية التحتية والإنارة وتحسين البيئة ودعم الوحدات المحلية، فضلاً عن مناقشة معوقات التنفيذ ووضع حلول لها في أسرع وقت ممكن.

تقرير بالملاحظات:

وقد تابع فؤاد عمر بقسم الإدارة الهندسية بالمجلس بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في عدد من القرى التابعة لمركز الحسنة للمتابعة وإعداد تقرير بالملاحظات للعرض على رئيس المدينة .

و أكد أنه تم الانتهاء من خطة الكهرباء في بعض التجمعات بقرية القسيمة، منهل تجمع الدماث ، وتجمع العزازمه، والمنتظر إطلاق التيار الكهربائي لهذه التجمعات .

وأضاف أنه جاري العمل على قدم وساق بمشروع رفع كفاءة الوحدة المحلية بقرية المنبطح .. حيث تشمل الأعمال الجارية الأن تنفيذ أعمال الكهرباء والصرف الصحي .