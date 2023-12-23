رياح باردة.. رفع درجة الاستعداد في شمال سيناء بسبب سوء الأحوال الجوية

رفعت محافظة شمال سيناء،درجة الاستعداد بعد سوء الأحوال الجوية .. حيث تعرضت المحافظة لرياح باردة ،وارتفاع أمواج البحر المتوسط وصاحب ذلك انخفاض شديد فى درجات الحرارة.

وتسبب ذلك في تراكم الكثبان الرملية علي الطرق الرئيسية والفرعية نتيجة حركة الرياح ، وتم إغلاق ميناء العريش البحري وتوقفت حركة الشحن للسفن التي تقوم بتصدير الملح وغيره إلى الخارج.

رفع درجة الاستعداد:

من جانبه، قرر اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات لمواجهة الظروف الجوية التي تشهدها مختلف مناطق المحافظة، وأن يتم التواصل بين غرفة العمليات الرئيسية في الديوان العام للمحافظة ومجالس المدن لمتابعة المستمرة للظروف الجوية مع غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن ومديريات الخدمات المعنية .