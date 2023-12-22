انطلاق 10 قوافل دعوية بمساجد شمال سيناء

تشارك مديرية أوقاف شمال سيناء ، فى مسابقة أفضل أداء دعوى على مستوى المديريات الإقليمية.. حيث انطلقت صباح اليوم الجمعة الموافق 2023/12/22م، عشرة قوافل دعوية إلى المساجد، تغطى جميع إدارات الأوقاف الفرعية بمراكز محافظة شمال سيناء.، في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتحت رعاية فضيلة الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء.

عشرة علماء :

وتضم كل قافلة دعوية عشرة علماء من أئمة المساجد المتميزين، تحت رعاية فضيلة الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، وإشراف قيادات الدعوة والمتابعة والتفتيش بالمديرية والإدارات الفرعية.



حيث تشمل أنشطة القوافل الدعوية الداخلية: أداء خطبة الجمعة، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: " نداءات القرآن الكريم للمؤمنين" .

بالإضافة إلى عقد مقارئ قرآنية للجمهور ، ومجلس الصلاة على النبي ( صلى الله عليه وسلم).

