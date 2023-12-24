ظاهرة جوية مؤثرة.. الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

توقعت الهيئة العامة لـ الأرصاد، يسود، يوم الاثنين الموافق 25 ديسمبر، طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



الظواهر الجوية

وتبقى الأجواء باردة ليلا على أغلب الأنحاء وفي الساعات الأولى من الصباح الباكر، ووفق بيان هيئة الأرصاد على صفحتها الرسمية على فيسبوك، لتكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة يوم الاثنين على مناطق الجمهورية كالآتي:

-القاهرة الكبرى والوجه البحرى 22 درجة مئوية

-السواحل الشمالية 22 درجة مئوية

-جنوب سيناء 27 درجة مئوية

شمال الصعيد 23 درجة مئوية

جنوب الصعيد 25 درجة مئوية



ووقالت هيئة الأرصاد إن الفرصة تكون مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وحذرت هيئة الأرصاد من الظاهرة الخطيرة والمؤثرة في هذه الأيام، وهي الشبورة المائية صباحا (من 4-9 صباحا) التي تكون كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، ونصحت قائدي المركبات بضرورة توخي الحيطة والحذر وترك مسافة مناسبة بين سيارتك والسيات الأخرى.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وفق هيئة الأرصاد.

وفيما يلي بيان بـ درجات الحرارة المتوقعة، يوم الاثنين 25 ديسمبر، على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 22 15

العاصمة الإدارية 21 13

6 أكتوبر 21 13

بنهــــا 22 15

دمنهور 22 14

وادي النطرون 22 15

كفر الشيخ 21 14

المنصورة 22 15

الزقازيق 22 14

شبين الكوم 22 14

طنطا 21 13

دمياط 21 14

بورسعيد 20 15

الإسماعيلية 23 14

السويس 22 14

العريش 22 13

رفح 21 13

رأس سدر 24 15

نخل 20 10

كاترين 16 6

الطور 23 14

طابا 22 14

شرم الشيخ 27 16

الإسكندرية 22 14

العلمين الجديدة 22 14

مطروح 21 15

السلوم 19 11

سيوة 21 12

رأس غارب 26 15

الغردقة 25 16

سفاجا 26 15

مرسى علم 26 16

شلاتين 26 18

حلايب 24 20

أبو رماد 26 18

رأس حدربة 26 20

الفيوم 22 12

بني سويف 22 11

المنيا 23 9

أسيوط 22 10

سوهاج 23 11

قنا 23 12

الأقصر 24 11

أسوان 25 12

الوادي الجديد 22 10

أبوسمبل 23 11