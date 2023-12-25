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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

7 درجات| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وتحذر من هذه الظاهرة

الأرصاد
الأرصاد

يبحث الكثير عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، إذ يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الساعات المقبلة ضمن طقس اليوم الاثنين طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

حالة الطقس اليوم 

كما يكون الطقس اليوم بحسب هيئة الأرصاد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس يارد ليلا على أغلب الأنحاء.

 

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تحذير من ظاهرة جوية

وعن الظواهر الجوية، فكشفت الأرصاد عن وجود شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

شبورة مائية

وحذر خبراء الأرصاد من السير بسرعة في الشبورة لعدم التعرض للحوادث، وضرورة اتباع تعليمات المرور.

أمطار خفيفة

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري .

أمطار 


7 درجات 

وتتراجع دجات الحرارة ليلا على القاهرة بقيمة صبع درجات مقارنة بالعظمى خلال الليل، إذ تسجل الصغرى 15 بينما تسجل العظمى 22 درجة مئوية.


وقالت الأرصاد إنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة بحسب الأرصاد : 
العظمى الصغرى
القاهرة 22 15
العاصمة الإدارية 21 13
6 أكتوبر 21 13
بنهــــا 22 15
دمنهور 22 14
وادي النطرون 22 15
كفر الشيخ 21 14
المنصورة 22 15
الزقازيق 22 14
شبين الكوم 22 14
طنطا 21 13
دمياط 21 14
بورسعيد 20 15
الإسماعيلية 23 14
السويس 22 14
العريش 22 13
رفح 21 13
رأس سدر 24 15
نخل 20 10
كاترين 16 6
الطور 23 14
طابا 22 14
شرم الشيخ 27 16
الإسكندرية 22 14
العلمين الجديدة 22 14
مطروح 21 15
السلوم 19 11
سيوة 21 12
رأس غارب 26 15
الغردقة 25 16
سفاجا 26 15
مرسى علم 26 16
شلاتين 26 18
حلايب 24 20
أبو رماد 26 18
رأس حدربة 26 20
الفيوم 22 12
بني سويف 22 11
المنيا 23 9
أسيوط 22 10
سوهاج 23 11
قنا 23 12
الأقصر 24 11
أسوان 25 12
الوادي الجديد 22 10
أبوسمبل 23 11
 

 

الأرصاد درجات الحرارة حالة الطقس القاهرة الكبرى الطقس امطار

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