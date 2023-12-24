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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية: تكثيف التواجد الميداني للتعامل مع موجة الطقس السيِّئ.. صور

صدى البلد

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مؤكدًا رفع درجة الاستعدادات في جميع الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع موجة الطقس السيِّئ والأمطار متفاوتة الشدة ما بين خفيفة إلى متوسطة وعلى فترات متقطعة.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة الميدانية والتواجد على مدار الساعة بالشوارع، لرصد أي حالات طارئة والتعامل الفوري مع أي آثار ناجمة عن تجمعات لمياه الأمطار أول بأول، والتأكد من سيولة الحركة المرورية تيسيرًا على المواطنين.

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‎وأكد محافظ الإسكندرية وجود تنسيق وتعاون كامل بين جميع الأجهزة التنفيذية وعلى رأسها القطاعات الخدمية كشركات الصرف الصحي ومياه الشرب فضلًا عن إدارات المرور والحماية المدنية. مؤكدًا أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها لاستقبال شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

وكثفت جميع الأجهزة التنفيذية الجولات الميدانية المُكبرة منذ الساعات الأولى من فجر اليوم لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار وخاصة بالمناطق الساخنة.

يذكر أن أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى الطارئة والعاجلة: على الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو على أرقام (4234132_4234131_4234133_4234134_4234135_4234136_4234137) من أي محمول.
الخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175
الخط الساخن لشركة مياه الشرب 125.

الاسكندرية الاجهزة التنفيذية استقبال شكاوى المواطنين الجولات الميدانية الحركة المرورية الحماية المدنية الخط الساخن الصرف الصحى اللواء محمد الشريف القطاعات الخدمية

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