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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أمطار ورياح بهذه المناطق.. الأرصاد تصدر بيانًا عاجلاً بشأن الطقس|تفاصيل

الطقس
الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأربعاء، 20 ديسمبر 2023، متوقعة أن تشهد البلاد انخفاضًا في درجات الحرارة ليسود طقس لطيف خلال ساعات النهار على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

الطقس 

حالة الطقس اليوم

وأوضحت الأرصاد، عبر بيان على فيسبوك، أن الطقس اليوم معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما تظل الأجواء باردة ليلًا على أغلب الأنحاء.

هل تسقط الأمطار؟

وأضافت الأرصاد أنه لا توجد فرص لسقوط الأمطار اليوم الأربعاء، 20 ديسمبر 2023، في مصر، بينما نشهد غدًا وجود شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة في بعض الأحيان على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية) والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناه وشمال الصعيد ووسط سيناء.

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طقس الاسكندرية

تسجل درجات الحرارة في الإسكندرية 21 درجة عظمى، و13 درجة صغرى، مع انعدام فرص سقوط الأمطار.

كما أوضحت هيئة الأرصاد أن حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس، 21 ديسمبر 2023، تشهد الآتي:

الطقس 

شبورة مائية من 4 إلى 9 صباحًا: على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30%: على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وأقصى جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

نشاط رياح: في القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

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