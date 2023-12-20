الأرصاد تبشر المواطنين بحالة الطقس.. تفاصيل

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم هناك استقرار تام فى الأحوال الجوية، ودرجات الحرارة تعتبر حول المعدلات الطبيعية لها فى مثل هذا الوقت من العام، مشيرة إلى أنه يؤثر علينا فى طبقات الجو العليا إمتداد مرتفع جوي يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير.

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن العظمي على القاهرة الكبري تسجل 22 درجة مئوية، وبالتالي الطقس لطيفا خلال فترة النهار على أغلب المحافظات الشمالية، معتدل على المناطق الجنوبية.

وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه فور غياب أشعة الشمس ودخولنا فى فترات الليل، تبدأ درجات الحرارة فى الإنخفاض، خاصة فى فترات الليل المتأخرة، وهي فترات الفجر وفترة الصباح الباكر، والأجواء باردة من شديدة البرودة فى أغلب محافظات الجمهورية.