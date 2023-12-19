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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المتهم: أمه خلته ينظف الشقة واتخنق من لسانها فأجهز عليها بسلاح المنزل

أرشيفية
أرشيفية

أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب القاهرة الكلية المتهم بقتل والدته إلى محكمة الجنايات  واستمعت النيابة الي اقوال مجرى التحريات 

نص أقوال مجرى التحريات 

توصلت تحرياته السرية إلي صحة قيام المتهم بقتل المجني عليها طعناً بالسكين قاصداً إزهاق روحها بسبب سوء معاملتها له وفيام البعض بمعايرته لسوء سلوكها كما قرر انه استقل مع المجني عليها سيارة اجره من منطقة الحسين

وتوجها الي منطقة الاسمرات وقام بشراء بعض احيتاجاتهم في الطريق " فحم – معطر – مرهم طبي " وعقب وصولهم طلبت منه المجني عليها تنظيف الشقة وغسل ملابسها وعقب انتهائه قام بتعاطي المواد المخدرة مما افقده بعض الوعي واستلقى نائماً أحد اركان الشقة الا ان المجني عليها قامت بايقاظه من النوم فاستيقظ مصابا بحالة من الهياج فقامت بالتعدي عليه بالسب والشتم وتوبيخه واهانته لاستكمال نظافة الشقة فقام المتهم بمبادلتها السب فقامت بنهره ودفعه فبادلها بعض اللكمات بالوجه افقدها اتزانها فسقطت ارضاً وقام بمداومة التعدي عليها باللكمات والركل بقدمه ثم إنتوي قتل المجني عليها فإستل سكين مطبخ كانت بجوارها ارضا و طعنها عدة طعنات بالرقبة حتى اودي بحياتها ثم قام بسحبها من عند باب الشقة لداخل المطبخ حتي انها لفظت انفاسها الأخيرة ثم قام بسرقة حافظة نقودها التي كانت تحتفظ بها داخل ملابسها بمنطقة الصدر واستولى منه على مبلغ مالي وقدره ( خمسمائه جنيه) كانت بحوزتها ثم قام برفع ملابسها حتى اصبحت عارية تماما حتى يوحي انه هناك واقعة تعدي جنسي عليها ويبعد الشبهة عنه وقام بالتخلص من السلاح الابيض المستخدم باحدي الغرف بالشقة وقام بغلق الباب من الخارج بالمفتاح والقفل بالمفتاح والتخلص منه بأحد صناديق القمامة اثناء هروبه وقام بإنفاق المبلغ المالي على متطلباته الشخصية ثم عاد الي منطقة الحسين والتواجد خلال تلك الفترة بصورة ظاهرية للجميع وقام بحلق شعره وذقنه محاولاً منه تغيير معالمه خشية من ان يكون هناك شاهدا له عقب ارتكاب الحادث ثم قام بالتخلص من ملابسه التي كان يرتديها بالقائها باحد صناديق القمامة بمنطقة الجماليه 

جاء بأمر الإحالة أن المتهم قتل عمداً المجني عليها  علي اثر مشادة كلامية فيما بينهما حطت فيها من شأنه بعبارات مثل يا فاشل يا مدمن  فاستل سلاحاً ابيضاً  و سدد لها طعنات برقبتها قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها و قد ارتبطت هذه الجناية بجنحة سرقة بأنه

سرق المبلغ المالي المبين وصفاً و قدراً بالتحقيقات والمملوك للمجني عليها

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