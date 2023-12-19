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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضربني الأول | اعترافات المتهم بإنهاء حياة صديقه في الساحل

صدى البلد

قررت جهات تحقيق الساحل، إحالة شخص متهما بإنهاء حياة صديقه بسبب خلافات مالية بينهما بمنطقة الساحل إلى محكمة الجنايات. 

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كوب زجاجى ..

وجاء في اعترافات المتهم، أن المتوفى اقترض منه مبلغا ماليا ولم يرده وعندما طلبه منه نشبت مشادة بينهما تطورت إلى مشاجرة حال وجودهما بمقهى، وأن المجني عليه تعدى عليه بالضرب باستخدام كوب زجاجى فقام بالدفاع عن نفسه وتعدى عليه باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته نتج عن ذلك إصابتهما التي أودت بحياة المجنى عليه.

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البداية..

تلقى قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة إخطارا من أحد المستشفيات يفيد باستقبالها جثة (عامل - مقيم بدائرة القسم) بها إصابات إثر إدعاء مشاجرة. 

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى وآخر (حداد - مقيم بذات العنوان "مصاب بجرح قطعى") بسبب خلافات مالية بينهما لاقتراض المتوفى مبلغا ماليا من المتهم وعدم رده تطورت إلى مشاجرة بينهما حال وجودهما بمقهى بدائرة القسم، قام على إثرها المتوفى بالتعدى على المتهم بالضرب باستخدام كوب زجاجي ثم قام المتهم بالتعدى على المتوفى بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته نتج عن ذلك إصابتهما المنوه عنها والتى أودت بحياة المجني عليه، عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبحوزته السلاح المستخدم، وبمواجهته إعترف بارتكابه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم وأمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيقات التي تجري معه إلى أن تمت إحالته الي محكمة الجنايات للفصل في القضية.

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