تعذيب حتى الموت| تجديد حبس شاب أنهى حياة والده

قرر قاضي المعارضات بالمحكمة المختصة بالقليوبية، تجديد حبس شاب 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامه بإنهاء حياة والده.

البداية ..

تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص بتلقيه بلاغا بوجود جثة لـ"مسن"، وكشفت التحريات بقيادة المقدم محمد حجاج رئيس مباحث قسم شرطة الخصوص، العثور على جثة مسن وعلى جسده آثار ضرب وبجواره عكاز، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجل المجني عليه طالب بكلية الحقوق قام بالتخلص من والده بتعذيبه وضربه حتى الموت، بسبب خلافات بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة الرائد محمد يحيي والنقيب أحمد الخولي والنقيب يوسف توفيق معاوني المباحث جرى ضبط المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.