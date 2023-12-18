عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تعذيب حتى الموت| تجديد حبس شاب أنهى حياة والده

صدى البلد

قرر قاضي المعارضات بالمحكمة المختصة بالقليوبية، تجديد حبس شاب 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامه بإنهاء حياة والده.

قرار عاجل بشأن مسجل خطر في روض الفرج

بتوع مخدرات| المشدد 15 عاما لعامل وسائق "توك توك" بـ أوسيم

البداية..

تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص بتلقيه بلاغا بوجود جثة لـ"مسن"، وكشفت التحريات بقيادة المقدم محمد حجاج رئيس مباحث قسم شرطة الخصوص، العثور على جثة مسن وعلى جسده آثار ضرب وبجواره عكاز، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجل المجني عليه طالب بكلية الحقوق قام بالتخلص من والده بتعذيبه وضربه حتى الموت، بسبب خلافات بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة الرائد محمد يحيي والنقيب أحمد الخولي والنقيب يوسف توفيق معاوني المباحث جرى ضبط المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش قادرة.. ممثلة شهيرة تعلن اعتزالها الفن بشكل نهائي

رضا عبد العال عن هزيمة الأهلي من فلومينينسي: المهم كسبنا الاتحاد

بعد هزيمة الأهلي من فلومينينسي.. طلب عاجل من أحمد موسى على الهواء

قبل ساعات من المباراة.. ضربة جديدة للنادي الأهلي قبل لقاء فلومينيسي البرازيلي

3 ظواهر جوية تضرب مصر غدا.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس ليلا

أمطار بالقاهرة في هذا التوقيت.. الأرصاد تعلن التفاصيل

بالأرقام.. ترتيب عدد الأصوات لـ المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024

تعليق قوي من أحمد موسى على تأخر الأهلي أمام فلومينيسي البرازيلي.. فيديو

موضوعات متعلقة

قرار عاجل بشأن مسجل خطر في روض الفرج

بتوع مخدرات| المشدد 15 عاما لعامل وسائق "توك توك" بـ أوسيم

خلافات مع أمها.. المؤبد للمتهم بإنهاء حياة ابنته بالوراق

تفاصيل محاكمة أجنبي بتهمة إنهاء حياة شاب في الوايلي

ضريبة الأفلام الإباحية.. تفاصيل مثيرة في أقوال جدة مراهقة دار السلام

رسائل إباحية اعترافات المتهمة بإنهاء حياة ابنتها في دار السلام

ج.ثة بها آثار خنق| تفاصيل جريمة روض الفرج

من الدور الرابع| تفاصيل واقعة العثور على جثة شخص بالدقي

ترشيحاتنا

سوريا.. انفجارات قوية في مدينة البوكمال قرب الحدود مع العراق

مبارة سيئة.. عمرو أديب: الأهلي في عنق الزجاجة ومش عارف يخرج منها

الشيخ لـ نتنياهو: لا حماستان أو فتحستان.. هي فلسطين شئت أم أبيت

فرصة مثالية.. «قمر التربيع الأول» يتلألأ في سماء مصر غدا

الجيش الأردني يشن غارات جوية داخل الأراضي السورية

مصادر إسرائيلية تكشف تفاصيل جديدة بشأن صفقة تبادل الأسري مع حماس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكثر من 100 جرار مزينة بأضواء عيد الميلاد تجوب مدينة بانبري البريطانية..صور

بعد القبض على محتكري البصل.. أسهل طريقة لطبخة بدون خضار

طبيب يكشف حقائق عن مخاطر البخور على الرئة

بدقيق السميد .. طريقة عمل صوابع زينب بدون تكاليف

فيديو

من يقود هجوم الأهلي أمام فلومينينسي؟.. بعد طرد موديست وإصابة كهربا كولر يقرر

برقيات التهنئة من الملوك والرؤساء تتوالى.. وأبو العينين يحتفل بفوز الرئيس وسط أهالي الجيزة

دولة تخفض عملتها 50٪ أمام الدولار.. خطة للإصلاح الاقتصادي

السيسي للمصريين: فخري بكم لا حدود له.. واختياركم لي تكليف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

اﻟﻤﺰﻳﺪ