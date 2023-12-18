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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بتوع مخدرات| المشدد 15 عاما لعامل وسائق "توك توك" بـ أوسيم

صدى البلد

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة عامل وسائق بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة 200 ألف جنيه لاتجارهما في مخدر بأوسيم.

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وجاء في قرار الإحالة الذي أعده المستشار محمد القاضي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، أن النيابةالعامة تتهم "ع .ب" و"ع.م" لأنهما بدائرة مركز شرطة أوسيم، أحرزا بقصد الاتجار جوهر مخدر «الحشيش» في غيرالأحوال المصرح بها، كما أحرز الأول وحاز الثاني بواسطته بغير ترخيص سلاحا ناريا غيرمشخشن (خرطوش)، وأحرزالأول وحاز الثاني بواسطته ذخيرة (طلقة واحدة) مما تستعمل على السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصاله بحيازته أو إحرازه.

وجاء بأقوال معاون مباحث مركز شرطة اوسيم أنه حال مروره الأمني أبصر المتهم الأول حال إعطاء الثاني قطعة من جوهر الحشيش فضبطهم وبتفتيشهما عُثر على باقي المضبوطات، وبمواجهتهما قال إن قصدهما الاتجار بالحشيش المخدر والسلاح الناري للدفاع عن تجارتهما.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن 60 قطعة لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات كما وثبت بتقرير الأدلة الجنائية أن السلاح الناري خرطوش صناعة محلية بماسورة واحدة غير مشخشنة والسلاح كامل وسليم وصالح للاستخدام، وأن الطلقة مما تستخدم على الاسلحة النارية الخرطوش وهي كاملة وصالحة للاستخدام وسليمة.

وبمواجتهما اعترفا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار والسلاح للدفاع عن نشاطهما الإجرامي وجرى إحالتهم إلى محكمة جنايات الجيزة التي أصدرت حكمها السابق.

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