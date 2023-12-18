عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تفاصيل محاكمة أجنبي بتهمة إنهاء حياة شاب في الوايلي

صدى البلد

أجلت محكمة جنايات القاهرة،اليوم، جلسة محاكمة عامل يحمل جنسية إحدى الدول، بتهمة إنهاء حياة شاب بسبب خلافات قديمة بينهما بمنطقة الوايلي بالقاهرة إلى يناير المقبل.

ضريبة الأفلام الإباحية.. تفاصيل مثيرة في أقوال جدة مراهقة دار السلام

رسائل إباحية اعترافات المتهمة بإنهاء حياة ابنتها في دار السلام

البداية..

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا، من احد المستشفيات، يفيد باستقبال عامل مصابا بجرح نافذ وتوفي متأثرا بإصابته، وتبين من خلال الفحص، وبسؤال والده، نشوب مشادة كلامية بين نجله وآخر يحمل جنسية إحدى الدول تطورت لتعدى الأخير على نجله بالضرب، باستخدام سلاح أبيض نتج عن ذلك إصابته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة بينهما، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعرض المتهم على النيابة العامة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالته لمحكمة الجنايات التي أصدرت قرارها السابق.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد القبض على المحتكرين| مفاجأة في أسعار السكر والبصل بالأسواق.. تفاصيل

لاعب تونس السابق يعلن مفاجأة لأول مرة عن مهاجم الأهلي موديست

انتهاء أزمة السكر رسميًا.. الكيلو يهبط 20 جنيها دفعة واحدة بعد تحرك الحكومة

عشان محدش يضحك عليك| أسعار جبرية لـ 7 سلع بينها السكر والأرز.. ومفاجأة من التموين بشأن الزيت

200 جنيه|هبوط مفاجئ يضرب الذهب بعد الارتفاع الجنوني.. وهذا سعر عيار 21 الآن

بالأرقام.. ترتيب عدد الأصوات لـ المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024

قبل ساعات من المباراة.. ضربة جديدة للنادي الأهلي قبل لقاء فلومينيسي البرازيلي

انخفاض مفاجئ فى أسعار الأرز.. اعرف الكيلو وصل كام؟

موضوعات متعلقة

ضريبة الأفلام الإباحية.. تفاصيل مثيرة في أقوال جدة مراهقة دار السلام

رسائل إباحية اعترافات المتهمة بإنهاء حياة ابنتها في دار السلام

ج.ثة بها آثار خنق| تفاصيل جريمة روض الفرج

من الدور الرابع| تفاصيل واقعة العثور على جثة شخص بالدقي

التصويت مستمر لآخر لحظة قبل غلق اللجان من مدرسة الأورمان الثانوية العسكرية

الانتخابات الرئاسية.. استمرار توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الصف

زحام وطوابير.. المواطنون يواصلون الإدلاء بأصواتهم بالسيدة زينب والموسكي في انتخابات الرئاسة

زحام المواطنين أمام مدرسة فاطمة الزهراء بعابدين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة

ترشيحاتنا

أحد أفضل الأندية العربية.. جوارديولا يتغني بالنادي الأهلي

وزير الزراعة مهنئا السيسي: نتيجة الانتخابات تدل على وعي شعب مصر بأهمية المرحلة

كل الناس بتقول يارب. أحمد شوبير يدعم الأهلي قبل لقاء فلومينسي

الاتحاد الأوروبي يقر الحزمة الـ12 من العقوبات ضد روسيا

لافروف يرد على تصريحات بايدن بشأن الهجوم الروسي المحتمل ضد دول الناتو

بعد تصدر الأصوات الباطلة ترند تويتر.. الطريقة الصحيحة لحساب نتيجة الانتخابات الرئاسية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك جديد.. غادة عبد الرازق تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير.. شاهد

القوات البحرية تحصل على وسام التميز في استخدام تكنولوجيا المعلومات الجغرافية

إشارات المررو تتحول إلي لافتات لدعم فلسطين في ثالث أكبر مدن إيطاليا..فيديو

بدقيق الأرز ولبن بودرة.. طريقة عمل سحلب بأقل التكاليف

فيديو

بقت عروسة.. نجمة "ذا فويس كيدز" تثير الجدل بظهورها النادر |فيديو

رفضت العالمية وحظي كان سيئا.. يسرا تكشف سر حصولها على لقب النجمة المعلبة

سر حبها لكبار السن.. حقيقة زواج غادة عبد الرازق من ثري قطري

معركة شرسة.. العالم على مشارف حرب عالمية مع القرود والبعوض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

اﻟﻤﺰﻳﺪ