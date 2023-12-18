تفاصيل محاكمة أجنبي بتهمة إنهاء حياة شاب في الوايلي

أجلت محكمة جنايات القاهرة،اليوم، جلسة محاكمة عامل يحمل جنسية إحدى الدول، بتهمة إنهاء حياة شاب بسبب خلافات قديمة بينهما بمنطقة الوايلي بالقاهرة إلى يناير المقبل.

البداية..

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا، من احد المستشفيات، يفيد باستقبال عامل مصابا بجرح نافذ وتوفي متأثرا بإصابته، وتبين من خلال الفحص، وبسؤال والده، نشوب مشادة كلامية بين نجله وآخر يحمل جنسية إحدى الدول تطورت لتعدى الأخير على نجله بالضرب، باستخدام سلاح أبيض نتج عن ذلك إصابته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة بينهما، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعرض المتهم على النيابة العامة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالته لمحكمة الجنايات التي أصدرت قرارها السابق.