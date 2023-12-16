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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

رسائل إباحية اعترافات المتهمة بإنهاء حياة ابنتها في دار السلام

صدى البلد

أدلت المتهمة بإنهاء حياة ابنتها في دار السلام بعد شكها في سلوكها باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق بالقاهرة.

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لم تقصد إنهاء حياتها

وجاء في اعترافات المتهمة، بأنها حين رأت محادثة على هاتف ابنتها محادثة مخلة بينها وبين شخص انفعلت فأمسكت الفتاة المجني عليها خوفا منها سلاح أبيض للدفاع عن نفسهما وعندما علم شقيقها بهذا راح إليها حامل سلاح أبيض هو الآخر ولوحا لبعضهما بهما، فأصيبت الفتاة في يدها وفي خلال تلويحهم طعنت الفتاة بطريق الخطأ من الظهر وأنها لم تقصد إنهاء حياتها.

ج.ثة بها آثار خنق| تفاصيل جريمة روض الفرج

من الدور الرابع| تفاصيل واقعة العثور على جثة شخص بالدقي

البداية

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ألقت القبض على سيدة أنهت حياة ابنتها بمنطقة دار السلام التابعة لمحافظة القاهرة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من شرطة النجدة مفاده وجود جريمة قتل داخل شقة بمنطقة دار السلام، التابعة لمحافظة القاهرة، وعلى الفور انتقلت قوة من أجهزة الأمن وعثرت على جثة فتاة مراهقة تدعي ياسمين تبلغ من العمر 15 سنة، مصابة بطعنة سكين في الظهر.

وقررت جهات التحقيق بالقاهرة، حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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