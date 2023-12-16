ج.ثة بها آثار خنق| تفاصيل جريمة روض الفرج

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة المتهم بقتل شقيق خطيبته شنقا دفاعًا عنها في روض الفرج لجلسة 3 يناير المقبل.

البداية..

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة ، بلاغا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة روض الفرج، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شاب وحول رقبته آثار شنق، وبالفحص تبين العثور على جثة شاب وحول رقبته آثار خنق، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان والجيران للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.

وتبين من التحريات نشوب مشاجرة بين المجنى عليه وخطيب شقيقته بسبب دفاع الضحية عن شقيقته قام على أثرها المتهم بخنق المجنى عليه وشنقه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.