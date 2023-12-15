من الدور الرابع| تفاصيل واقعة العثور على جثة شخص بالدقي

أمرت جهات تحقيق الجيزة، بالتصريح بدفن جثة شخص لقي مصرعه إثر سقوطه من الطابق الرابع بمنطقة الدقي.

وكانت النيابة قد أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط المكان، للوقوف على أسباب الحادث كما أمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية..

ورد بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بسقوط شخص من الطابق الرابع بأحد عقارات القاطنة بمنطقة بين السرايات في الدقي بمحافظة الجيزة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مقر الحادث.

وفور وصول الجهات المختصة وبالفحص تبين وجود جثة لشخص، متأثرة بإصابات إثر سقوطه من الطابق الرابع،وبسؤال الأهالي أقروا بمضمون البلاغ، وعليه تم نقل الجثة إلي المشرحة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال الواقعة.