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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أبوه وأمه وأخوه| قرار عاجل بشأن مرتكب جريمة دار السلام

صدى البلد

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس المتهم بارتكاب مذبحة دار السلام 15 يوم علي ذمة التحقيقات.

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التحقيقات..


وكشفت التحقيقات المبدئية في واقعة مقتل مسن وزوجته ونجلهما وصديقه على يد الابن الآخر في دار السلام.

وأوضحت،أن المتهم شاب يدعى "أحمد.م.أ" أقدم على قتل والده ووالدته وشقيقه وصديقه داخل منزل الأسرةالكائن بمنطقة حدائق المعادي ثم دفنهم أعلى سطح المنزل وذلك طمعًا في التحصل على جميع ممتلكات العائلة، وأن اختلف المتهم مع والده بسبب رغبة الأول في التحصل على كافة ممتلكات الأسرة، حينها استشاط الابن الجاحدغضبًا وأجبر والده على توقيع أوراق مبايعة بكل ما يملك، ولم يكتفِ أحمد بذلك؛ حيث أخرج سلاحًا ناريًّا "بندقيةآلية" وأطلق صوب والده أعيرة نارية فسقط قتيلًا.

وكشفت التحقيقات، أن والدته أسرعت إلى الغرفة لمعرفة ما جرى، ليطلق نحوها الابن عيارًا ناريًا أسقطها قتيلة، ومن ثم الشقيق "هيثم" وأيضًا صديق يدعى "محمد" تصادف وجوده بالمنزل، وبعدما أدرك المتهم حقيقة ماارتكبه من مذبحة، فاختمرت في ذهنه فكرة دفن الجثث الأربعة أعلى سطح المنزل من خلال وضع كُتل من الرمال والأسمنت فوق الجثث.

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البداية..

تلقي قسم شرطة دار السلام ، بلاغًا يفيد بنشوب مشاجرة بين مهندس وعدد من أفراد عائلته، ووجود متوفين، في منطقة دار السلام.

وعلى الفور وجه رئيس مباحث قطاع القاهرة بسرعة فحص البلاغ والوقوف على ملابساته بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي. وبالانتقال إلى محل الواقعة تبين العثور على 4 جثث، قبل أن يتم نقلهم إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية ، أن شابا يعمل مهندسا ارتكب مذبحة وقتل أفراد عائلته، بسبب خلافات لم يتم الكشف عن طبيعتها حتى الآن.

و حرر محضر بالواقعة، ومازالت الأجهزة الأمنية تحقق للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها.

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