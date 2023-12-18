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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضريبة الأفلام الإباحية.. تفاصيل مثيرة في أقوال جدة مراهقة دار السلام

صدى البلد

تواصل جهات تحقيق جنوب القاهرة، التحقيق في واقعة مقتل مراهقة على يد والدتها بسبب مشاهدتها للأفلام الإباحية في منطقة دار السلام .

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فلم مخل..

وجاء في أقوال جدة المجني عليها، إنها تقيم مع أحفادها في نفس البيت ويوم الواقعة تفاجأت بأن حفيدها الصغير يخبر والدته بأن شقيقته تشاهد فيديو  مخل علي هاتفها فقامت والدتها بدخول غرفتها وأمسكت هاتفها المحمول وتعدت عليها بالضرب، وعقب ذلك قامت بتفتش هاتفها فوجدتها تراسل شابا يكبرها ويتحدثان بطرق غير لائقة،وعندما قاومتها الفتاة ورفضت ضربها أحضرت الأم سكين وطعنتها في ظهرها.

 
البداية 

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوجود جريمة قتل داخل شقة بمنطقة دار السلام، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة مراهقة عمرها 13 سنة مصابة بطعنة سكين فى الظهر، وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة والدتها وعمرها 32 سنة، بعدما شاهدت الأم ابنتها تشاهد فيلما منافيا للآداب وألقى القبض على المتهمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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