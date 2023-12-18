قرار عاجل بشأن مسجل خطر في روض الفرج

أمرت جهات تحقيق شمال القاهرة، بحبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بترويج المواد المخدرة بمنطقة روض الفرج.

البداية ..

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (عامل– له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة روض الفرج وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 15 كجم)، وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة روض الفرج قيام المذكور بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، متخذا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة القسم وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 15 كجم)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه بدائرة قسم روض الفرج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.