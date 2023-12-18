عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أولى محاكمة عاطلين متهمين بقتل شاب بطلق ناري في عين شمس

صدى البلد

 

تنظر اليوم محكمة الجنايات،  أولى جلسات محاكمة عاطلين متهمين بقتل شاب بطلق ناري داخل شقته، بمنطقة مساكن عين شمس.

كان قد تلقي قسم شرطة عين شمس بلاغًا، من الأهالي يفيد بسماع دوي طلقات نارية داخل أحد العقارات بمساكن عين شمس.

بالانتقال إلى مكان البلاغ، تبين أن العقار محل الواقعة يتكون من 5 طوابق، والطابق على شقتين، والشقة محل الواقعة بالطابق الرابع يسار السلم مكونه من غرفة وحمام ومطبخ، كما تبين أن باب الشقة مفتوح، وعثر على جثة الشاب أحمد.م 25 سنة عاطل، والجثة مسجاه على ظهرها خلف باب الشقة من الداخل مصاب بطلق ناري.

دلت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين، تم ضبطهما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد القبض على المحتكرين| مفاجأة في أسعار السكر والبصل بالأسواق.. تفاصيل

لاعب تونس السابق يعلن مفاجأة لأول مرة عن مهاجم الأهلي موديست

بالأرقام.. ترتيب عدد الأصوات لـ المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024

انتهاء أزمة السكر رسميًا.. الكيلو يهبط 20 جنيها دفعة واحدة بعد تحرك الحكومة

عشان محدش يضحك عليك| أسعار جبرية لـ 7 سلع بينها السكر والأرز.. ومفاجأة من التموين بشأن الزيت

200 جنيه|هبوط مفاجئ يضرب الذهب بعد الارتفاع الجنوني.. وهذا سعر عيار 21 الآن

انخفاض مفاجئ فى أسعار الأرز.. اعرف الكيلو وصل كام؟

أول تعليق من حملة السيسي الانتخابية على فوزه بفترة رئاسية ثالثة

موضوعات متعلقة

غدا.. أولى جلسات محاكمة عاطلين متهمين بقتل شاب في عين شمس

نظر إعادة محاكمة شخص لاتهامه وآخرين سبق الحكم عليهم بالتحريض على العنف

رجل شمال ..اعترافات المتهم بالتعدي على ولد صغير في القاهرة الجديدة

سب وقذف المستشار مرتضى منصور.. دعوى قضائية ضد محامي

اللقطات الأولى| حادث تصادم يتسبب في تكدس مروري بشارع البطل أحمد عبد العزيز بالمهندسين

السجن المشدد لمتهم لحيازته مواد مخدرة في العجوزة

براءة عاطل من تجارة المواد المخدرة في أبو النمرس

بسبب الفسق والفجور.. قرار عاجل من المحكمة بشأن كروان مشاكل

ترشيحاتنا

السيسي : اصطفاف المصريين أمام صناديق الاقتراع تصويت أمام العالم على رفض المصريين لما يحدث في فلسطين

الرئيس السيسي: غمرتني السعادة بمشهد اصطفاف الناخبين

سكرتيرة المرأة والطفل بالاتحاد العام لعمال مصر تهنئ الرئيس السيسي

إرادة المصريين نافذة.. أول رسالة من السيسي بعد الفوز بالانتخابات الرئاسية 2024

أبو العينين مهنئًا الرئيس السيسي لفوزه بفترة رئاسية جديدة: الشعب المصري أبهر العالم وعبر عن ثقته في قائده وزعيمه

حزب التجمع يهنئ السيسى : مشهد تاريخي كشف إرادة المصريين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. صور حفل زفاف هبة قطب بدون حجاب .. طليقة الفيشاوي تشعل السوشيال ميديا مع زوجها الجديد.. ملح يسبب فشلا كلويا

في عيد ميلادها الـ 49.. 10 صور أثارت الجدل لـ نيللي كريم|شاهد

هنا شيحة: كل التحية لمهرجان الجونة بتقديم دورة استثنائية في هذه الظروف

ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة العدس

فيديو

رفضت العالمية وحظي كان سيئا.. يسرا تكشف سر حصولها على لقب النجمة المعلبة

سر حبها لكبار السن.. حقيقة زواج غادة عبد الرازق من ثري قطري

معركة شرسة.. العالم على مشارف حرب عالمية مع القرود والبعوض

أصيب بمرض في لسانه.. الحزن يخيم على مواقع التواصل بسبب وفاة التيك توكر فلانتينو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

اﻟﻤﺰﻳﺪ