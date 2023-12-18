أولى محاكمة عاطلين متهمين بقتل شاب بطلق ناري في عين شمس

تنظر اليوم محكمة الجنايات، أولى جلسات محاكمة عاطلين متهمين بقتل شاب بطلق ناري داخل شقته، بمنطقة مساكن عين شمس.

كان قد تلقي قسم شرطة عين شمس بلاغًا، من الأهالي يفيد بسماع دوي طلقات نارية داخل أحد العقارات بمساكن عين شمس.

بالانتقال إلى مكان البلاغ، تبين أن العقار محل الواقعة يتكون من 5 طوابق، والطابق على شقتين، والشقة محل الواقعة بالطابق الرابع يسار السلم مكونه من غرفة وحمام ومطبخ، كما تبين أن باب الشقة مفتوح، وعثر على جثة الشاب أحمد.م 25 سنة عاطل، والجثة مسجاه على ظهرها خلف باب الشقة من الداخل مصاب بطلق ناري.

دلت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين، تم ضبطهما