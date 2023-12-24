أخبار تهمك.. مفاجأة في أسعار الذهب والدولار.. تفاصيل حالة الطقس هذا الأسبوع

الذهب اليوم.. قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الأحد 24-12-2023، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.

ومن خلال التقرير التالي، نستعرضها لكم:

القاهرة 22.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم.. تفاصيل

قدّمت الإعلامية لميس سلامة، تقريرًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023، في القاهرة والمحافظات.

واستعرض التقرير، المذاع عبر برنامج «صباح البلد»، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد:

العظمى الصغرى

القاهرة 22 - 14

الإسكندرية 22 - 13

الإسماعيلية 23 - 13

الغردقة 25 -17

أسوان 23 - 13

سوهاج 22 - 11

المنيا 22 - 8

سعر الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 24- 12- 2023.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم داليا أيمن ، اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد.



أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد :



سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 33.97 جنيه للبيع، و 33.85جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 39.18 جنيه للبيع، و39.04 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.66 جنيه للبيع، و100.32 جنيه للشراء

أسعار الذهب اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023.. وهذه هي قيمة عيار 21

قدمت الإعلامية داليا أيمن في برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأحد 24 - 12 - 2023

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة.



سجل سعر الذهب اليوم



سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3468 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3050 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2614 جنيه للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 24400 جنيه