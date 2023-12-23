شبورة مائية تتسبب في ضعف الرؤية.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس

قالت الإعلامية إيمان عبد الباقي، إن هيئة الأرصاد الجوية حذرت من نشاط للرياح للرمال والأتربة على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري، والتي تزيد من الشعور ببرودة الطقس، مضيفة أن تستمر هذه الرياح حتى يوم الإثنين المقبل.

وأضافت « عبدالباقي » خلال تقديمها لبرنامج “نشرة dmc” على قناة "dmc" أن أكدت الأرصاد أن هناك أمطارا خفيفة على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري وسيناء، مضيفة أن الأرصاد حذرت قائدي المركبات من شبورة مائية كثيفة تتركز على الطرق وستتسبب في ضعف الرؤية في الطرق التي تؤدي إلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية.



بداية فصل الشتاء

من جهتها، أشارت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن هذه بداية لفصل الشتاء أمس، فمع بداية الفصل بدأت درجات الحرارة تنخفض.

وأوضحتً عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن ذروة فصل الشتاء في جمهورية مصر العربية خلال شهري يناير وفبراير والمتوقع من التنبؤات الفصلية للهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ولفتت إلى أن فصل الشتاء هذا العام من حيث درجات الحرارة لا يختلف كثيرا، ولكن سيزيد معدل الأمطار على بعض الأماكن وأماكن أخرى سيكون بها ندرة في الأمطار.