الأرصاد: أجواء ممطرة غدا على هذه المناطق يصاحبها نشاط رياح

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا الثلاثاء تشهد استمرار لنشاط الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وشمال الصعيد، تكون هذه الشبورة كثيفة أحيانا على بعض المناطق لتصل إلى حد الضباب.

وبحسب هيئة الأرصاد، فإن الطقس غدا، يكون معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

ويشهد الطقس غدا، فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري بنسبة حدوث 30% تقريبا، يصاحب ذلك نشاط للرياح أحيانا على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وحول حالة البحرين، يكون البحر المتوسط خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف وحالة البحر الأحمر يكون خفيف إلى معتدل أيضا ويصل ارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متران إلا ربع.

أما عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدا، يكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 22 درجة للعظمى والصغرى 14 درجة

السواحل الشمالية 22 للعظمى والصغرى 14 درجة

جنوب سيناء 26 للعظمى والصغرى 17 درجة

شمال الصعيد 23 للعظمى والصغرى 9 درجة

جنوب الصعيد 26 للعظمى والصغرى 13 درجة