الأرصاد لـ المواطنين: توخوا الحذر خلال القيادة في الساعات الأولى من الصباح

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، إن هناك تقلبات جوية منذ 3 أيام أدت لأمطار على محافظة الإسكندرية، والبحيرة وكفر الشيخ بدرجات شدة متفاوتة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «حضرة المواطن»، تقديم الإعلامي سيد علي، والمذاع على قناة «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن هذا الطقس المتقلب أثر على المناطق الداخلية لمحافظات الوجه البحري، حيث تأثرت القاهرة بنشاط رياح مثيرة للأتربة خلال اليومين الماضيين.

وأوضحت أنه اعتبار من غد، ستنتهي الأمطار على المناطق الداخلية، ولكن ستستمر أمطار خفيفة على السواحل الشمالية فقط، لتعود الشبورة المائية الكثيفة في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة، مناشدة ضرورة توخي الحذر في أثناء القيادة في الساعات الأولى من الصباح.

ولفتت إلى أن الأمطار ستعاود للزيادة يومي الأربعاء والخميس، ومن المحتمل أن تصل لأمطار خفيفة محافظة القاهرة.