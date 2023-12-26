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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أمطار في تلك الأماكن.. الأرصاد تبشر المواطنين بحالة الطقس اليوم

الارصاد
الارصاد

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم نشهد استمرار الاستقرار فى الأحوال الجوية فى معظم محافظات الجمهورية، وزيادة سطوع أشعة الشمس بشكل كبير، موضحة درجات الحرارة تعتبر حول أو أعلي من المعدلات الطبيعية.

وأضافت  الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن العظمي على القاهرة الكبري اليوم ما بين ال22 وال23 درجة مئوية فترة النهار، وبالتالي الطقس معتدل تماما فى معظم محافظات الجمهورية نهارا، وفور غياب أشعة الشمس ودخول فترات الليل تبدأ درجات الحرارة بالإنخفاض، ويكون ملحوظا ساعات الليل المتأخر، والأجواء باردة.

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وتابعت  الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم من المتوقع أن يكون هناك نشاط نسبي للرياح، وبالتالي يشعرنا أكثر بالبرودة، لافتة إلى أنه سيكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة جدا على بعض الأماكن من السواحل الشمالية الغربية ومحافظات شمال الوجه البحري.

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