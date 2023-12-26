بعد وصول أسراب الطيور المهاجرة.. انطلاق موسم صيد البط البري في الشرقية

قالت الدكتورة رشا حسن، مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية، إن محافظة الشرقية تمتاز بمجموعة من البرك الطبيعة ، وأيضا مجموعة من الحشائش، وبالتالي تكون جو مناسب لإستقبال الطيور المهاجرة.

وأضافت الدكتورة رشا حسن، مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن مصر ثاني أهم مسارات العالم فى الطيور المهاجرة، موضحة أنه يتم التجهيزات للشاليهات، لأن هناك ثلاث برك طبيعية فى المحافظة، بها مجموعة من الشاليهات المجهزة لإستقبال الصيادين.

وتابعت الدكتورة رشا حسن، مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية، أن موسم صيد البط البري فى الشرقية يكون من منتصف نوفمبر وحتي منتصف مارس، لافتة إلى أن هذا العام للظروف الطبيعية والمناخية بدأت الأصياد تكون موجودة مع بداية شهر ديسمبر، وأنطلقت يوم الأحد، ومستمر حتي شهر يناير.