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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إنطلاق موسم صيد ومراقبة الطيور المهاجرة بالشرقية

صدى البلد

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بدء إنطلاق موسم صيد ومراقبة الطيور المهاجرة لعام 2023/ 2024 م ، وذلك بالتعاون مع نادي الصيد المصري ببركة النصر بمركز ومدينة الحسينية والمُقامة على مساحة 1741 فدان تقريباً وتضم 32 لبده تستقبل الطيور النادرة الوافدة من دول أوربا هرباً من الصقيع.

أكد محافظ الشرقية أن مصر ثانى أهم مسار للطيور المهاجرة الحوامة في العالم إذ تتوافد بأعداد كثيفة في فصل الخريف خلال رحلتها من اوربا إلى مصر فى فصل الشتاء وتجذب هواة ومحبي رياضات جمع عينات البط المهاجر ، ومحبى مشاهدة ومراقبة الطيور المهاجرة ، مشيراً إلى ان محافظة الشرقية تتميز بالطقس المعتدل الدافئ خلال فترة الشتاء والطبيعة الغنية بالخضرة والنضارة مع الهدوء والسكينة ، بالإضافة الي وفره من المياه العذبة التي تغمر مساحات كبيرة من الأراضي ( البرك ) ينمو بها حشائش ( اللبد ) ، تصلح لسكنى الطيور بمختلف انواعها وكلها عوامل تغري مختلف انواع الطيور ، فتهاجر في جماعات كبيرة و تلجأ الي بركتى عنان وإكياد بمركزى الحسينية وفاقوس كمأوى وملاذ آمن ، لذلك يستلزم تعظيم الاستفادة من تلك الميزة السياحية الهامة . 

وفى سياق متصل أناب محافظ الشرقية الدكتور أحمد عبد المعطى نائب المحافظ لإفتتاح فعاليات موسم مراقبة ومشاهدة وجمع عينات البط لعام 2023/ 2024 م بالتعاون مع نادى الصيد المصري وذلك ببركة النصر بمركز ومدينة الحسينية ، والتي تبدأ في الفترة من أواخر نوفمبر 2023 م وحتى منتصف مارس 2024.

اشار نائب المحافظ إلى أن المحافظة تضم أكبر بركتين للطيور المهاجرة بمركزي فاقوس والحسينية حيث تستقبل بعثات علمية لكي تتابع أنواع الطيور "الصيفي، والشتوي والأنواع الأخرى لافتا إلى أن هذا الموسم ليس الغرض منه الصيد فقط ، بل مراقبة الطيور النادرة والاستمتاع بوجود أنواع كثيرة منها الامر الذي يعمل على انتعاش السياحة الداخلية في هذه المناطق.

بينما أوضح عبد الله غراب رئيس مجلس اداره نادي الصيد المصري أن أنشطة نادي الصيد ليست قاصره فقط على أعضائه ولكن تخدم المجتمع والدولة وجاهزين للتعاون والتنسيق مع المحافظة لإقامه استثمارات على ارضها تعزز السياحة الداخلية والخارجية وذلك لما تمتلكه المحافظة من طقس معتدل دافئ خلال فصل الشتاء ، مشيراً إلى أن رياضة صيد ومراقبة الطيور المهاجرة تجذب السائحين من الداخل والخارج المشاركة في الصيد وجمع عينات البط.

بدأت مراسم افتتاح موسم مراقبة ومشاهدة الطيور وجمع عينات البط بعزف السلام الوطني ، أعقبه عرض فيديو وثائقي عن تاريخ صيد الطيور المهاجرة ببركة النصر فضلاً عن عرض فيديو لإستعراض انجازات قطاع السياحة بالمحافظة ، ثم اخذ صورة تذكارية مع الحضور ، وفى نهاية الإحتفال قام الحضور بجولة ببركة النصر.

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حضر الافتتاح أعضاء مجلس إدارة نادى الصيد المصري ووفد من وزارة السياحة والاثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ورؤساء مجلس ادارة شركات السياحة ومديرو مكاتب شركات السياحة بالقاهرة والشرقية والإعلامين ومصوري الطيور المهاجرة واعضاء مجلس ادارة الهيئة الاقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية ومدير مديرية الطب البيطرى بالشرقية ونائب رئيس مركز ومدينة الحسينية والاستاذ علاء الديب مصور الحياة البرية.

ومن جانبها أشارت الدكتورة رشا حسن مدير إدارة السياحة بالديوان العام أنة يبلغ عدد الصيادين بموسم 2023/2024م ، (160) صياد يقومون بصيد ومراقبة الطيور المهاجرة أنواع ( شرشير صيفي وشتوي – غُر – الكيش – ظي – بلبول – خضاري ) من البرك المتواجدة بالمحافظة وعددها (3) برك وهى بركه النصر (العمياء )على مساحه (1741) فدان وبركة (عنان )على مساحة (340) فدان بقصاصين الشرق بمركز الحسينية وبركة (أكياد) بالعزازى بمركز فاقوس على مساحة (2000) فدان، بجانب تنفيذ مسابقة بين عدد من المشاركين برياضه صيد الطيور المهاجرة وتوزيع كؤوس المسابقة على الفائزين.

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