محافظ الشرقية: إنشاء منطقة لوجيستية خدمية بالزقازيق بتكلفة مليار جنيه

أعلن محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب أنه جاري إنشاء منطقة تجارية لوجستية وخدمية مُقامة على مساحة 10 آلاف متر بمدينة الزقازيق بتكلفة مليار جنيه، بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين.

وأوضح المحافظ - في بيان اليوم- أن المشروع يضم " جراج " متعدد الطوابق ويُعد أول جراج هيدروليكي من نوعه بالزقازيق يسع 860 سيارة والطابق الأول يضم سلسلة تجارية ضخمة كما يضم صيدليتين وبنكين وأكثر من 20 محلا تجاريا على وجهة رئيسية تمتد لنحو 160 مترا والطابق الأول العلوي يتكون من سوق مخصص لمحال بيع الذهب والأزياء والموضة، والطابق الثاني سيتم تخصيصه للترفيه ليضم 6 قاعات سينما و( 2 قاعة vip) وعدد من المحال التجارية، والطابق الثالث يتكون من ساحة مخصصة تضم سلسلة من أشهر المطاعم العالمية بالإضافة لمنطقة مخصصة للأطفال مؤمنه بالكامل ومصممة طبقا للمقاييس العالمية علي مساحة ضخمة تصل إلى 2000 متر وصالة بولينج والسطح يتكون من منطقة خضراء مفتوحه تمتد لمساحة 3 آلاف متر وتضم نافورات راقصة وصالات رياضية ومطاعم وكافيهات.

وأشار المحافظ إلى أن المشروع سيحقق طفرة كبيرة بالمحافظة ويعود بالنفع والفائدة على المواطنين بالإضافة إلى تحقيق السيولة المرورية المطلوبة بشارع طلبة عويضة بمدينة الزقازيق..

ولفت إلى أن الهدف من إقامة المناطق التجارية هو دفع عجلة الإقتصاد القومي بما يخلق مجمعات تجارية ضخمة تضم كافة المجالات والأنشطة التجارية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جادة وحقيقية للشباب الراغب في العمل.

روك / م ي