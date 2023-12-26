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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رياح على القاهرة.. الأرصاد: الطقس معتدل نهارا بارد ليلا.. والصغرى 14 بالعاصمة

صدى البلد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس، اليوم الثلاثاء، معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وتوجد شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما توجد أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية .

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 22 14
العاصمة الادارية 21 13
6 أكتوبر 21 12
بنهــــا 22 13
دمنهور 22 12
وادى النطرون 22 13
كفر الشيخ 22 13
المنصورة 22 13
الزقازيق 22 12
شبين الكوم 22 12
طنطا 21 12
دمياط 21 14 
بورسعيد 21 14
الإسماعيلية 22 14
السويس 23 14
العريش 22 12
رفح 22 11
رأس سدر 26 15
نخل 20 06
كاترين 16 04
الطور 23 14
طابا 22 14
شرم الشيخ 26 18
الاسكندرية 22 13
العلمين الجديدة 22 14
مطروح 21 12
السلوم 20 11
سيوة 20 13
رأس غارب 26 15
الغردقة 26 16
سفاجا 27 16
مرسى علم 27 17
شلاتين 27 20
حلايب 25 21
أبو رماد 27 21 
رأس حدربة 27 22
الفيوم 22 12
بني سويف 22 11
المنيا 22 09
أسيوط 22 09
سوهاج 23 11
قنا 24 12 
الأقصر 25 12
أسوان 26 13
الوادى الجديد 25 06
أبوسمبل 24 13

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية

العظمى الصغرى
مكة 31 23
المدينة 30 18 
الرياض 24 13 
المنامة 25 19
أبوظبى 28 21
الدوحة 28 19
الكويت 25 11
دمشق 16 07
بيروت 21 15
عمان 17 09
القدس 18 11
غزة 21 15
بغداد 23 08
مسقط 26 22
صنعاء 24 04
الخرطوم 31 18
طرابلس 20 10
تونس 18 08
الجزائر 16 04
الرباط 18 06
نواكشوط 31 18

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم

العظمى الصغرى
أنقرة 13 01-
إسطنبول 17 11
إسلام آباد 21 07
نيودلهى 24 12 
جاكرتا 33 25
بكين 04 08-
كوالالمبور 31 24
طوكيو 13 04 
أثينا 18 09
روما 16 07
باريس 12 09
مدريد 09 01
برلين 11 06
لندن 12 06
مونتريال 06 03
موسكو 02- 04-
نيويورك 11 06
واشنطن 13 07
أديس أبابا 24 09

الأرصاد الطقس درجات الحرارة حالة الطقس القاهرة

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