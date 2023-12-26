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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

هتلبس أيه في رأس السنة.. الأرصاد تفاجئ المواطنين.. ايه الحكاية

رأس السنة
رأس السنة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها بشأن حالة الطقس من اليوم الثلاثاء حتى ليلة رأس السنة يوم الأحد الموافق 31 ديسمبر 2023، واستبعدت فرص سقوط الأمطار على كافة الأنحاء، لنشهد طقسا معتدلا خلال ساعات النهار وبارد على كافة الأنحاء.

رأس السنه 

الارصاد ليلة رأس السنة

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة على القاهرة ليلة رأس السنة 22 درجة مئوية خلال ساعات النهار، و14 درجة ليلا، وتسجل محافظة الإسكندرية 22 درجة نهارا، وترتفع على مدينة أسوان وتسجل 26 درجة مئوية.

نصيحة هيئة الارصاد للمواطنين

ونصحت الأرصاد الجوية بارتداء الملابس الشتوية خلال ساعات النهار، واصطحاب جاكت ثقيل عند الخروج في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

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الشبورة المائية

وتتأثر البلاد بظاهرة جوية ليلة رأس السنة وهى تكون الشبورة المائية، وانخفاض الرؤية على المناطق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والسريعة، ونصحت قائدى السيارات بتهدئة السرعة وتشغيل المساحات وترك مسافات آمنة من السيارات حفاظًا على أرواح المارة والركاب.

فرصة للخروج

من جانبه، توقع الدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد الجوية سابقا، أن توقعات الطقس ليلة رأس السنة أجواء لطيفة على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة، معتدلة على جنوب البلاد وسط تكون الشبورة المائية في المساء المتأخر والصباح والباكر على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمزروعات.

وأكد عبدالعال في تصريحات إعلامية، أن حالة الطقس ليلة رأس السنة، تُحفز المواطنين على الاحتفالات في الشوارع والاستمتاع بالأجواء.

رأس السنه 

درجات الحرارة

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الاربعاء على محافظات ومدن مصر

القاهرة 22 14

6 أكتوبر 22 12

بنهــــا 22 13

دمنهور 22 13

وادى النطرون 21 12

كفر الشيخ 20 13

المنصورة 20 13

الزقازيق 20 13

شبين الكوم 20 13

طنطا 20 12

دمياط 22 14

بورسعيد 22 15

الإسماعيلية 21 13

السويس 22 13

العريش 22 12

رفح 21 11

رأس سدر 23 13

نخل 20 04

كاترين 15 02

الطور 24 14

طابا 20 14

شرم الشيخ 24 16

الإسكندرية 21 13

العلمين الجديدة 20 13

مطروح 21 12

السلوم 21 11

سيوة 20 09

درجات الحرارة فرصة للخروج الشبورة المائية الارصاد ليلة رأس السنة نصيحة هيئة الارصاد للمواطنين

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