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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف النهائية بنفق عرابي في الزقازيق

صدى البلد

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أعمال الرصف النهائية والجارية بنفق عرابي بمدينة الزقازيق بطول 350 متر بكل اتجاه ومتوسط عرض 14-20 متر وذلك بعد أن تم الإنتهاء من وضع طبقة الأسفلت الرابطة تمهيداً لوضع طبقه الأسفلت النهائية لتنتهي بذلك أعمال الرصف بالنفق وتشغيله رسمياً أمام حركة السيارات للقضاء على الزحام المروري داخل المدينة.

وشدد المحافظ على سرعة الإنتهاء من تنفيذ الأعمال الجارية بمحيط نفق عرابي باتجاه شارع فاروق وكذلك سرعة الإنتهاء من أعمال التطوير الجارية بميدان عرابي والتي تشمل إقامة جدارية خلف تمثال عرابي بطول 20 م وارتفاع 2.25 م وإنهاء أعمال الصيانة الجارية للتمثال بما لا يخل بالشكل الجمالي مع الإلتزام بمراعاة إضفاء لمسه جمالية وحضارية على المكان لتتلائم مع حجم الأعمال الجارية بنفق عرابي وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدينة الزقازيق.

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وأوضح محافظ الشرقية أن مشروع انشاء نفق عرابي بمدينة الزقازيق، والمقام بتكلفة 240 مليون جنيه يُعد محوراً مرورياً جديداً يربط بين شرق وغرب مدينة الزقازيق ويُساهم في تحسين البنية التحتية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ليشعر المواطن بحجم هذا المشروع العملاق والذي يمثل نقله نوعية في قطاع الطرق والكباري وتحقيق السيولة المرورية داخل المدينة.

واطمأن المحافظ على إستمرار عمل النقطة الثابتة بمحيط ميدان المحطة والمشكلة من رئاسة حى أول وشرطة المرافق وإدارة المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة للتصدي ومنع تواجد الباعة الجائلين وبالميدان وإلزام أصحاب المحال التجارية بالمساحات المخصصة لهم وعدم التعدي على الرصيف وتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة.

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