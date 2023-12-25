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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الشرقية يفتتح بنك الدم التجميعي وقسم المعامل بمستشفى أبو كبير

صدى البلد

افتتح محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، اليوم /الاثنين/، بنك الدم التجميعي وقسم المعامل بمستشفي أبو كبير المركزي بتكلفة مالية 5ر8 مليون جنيه بالتعاون بين مديرية الصحة ومؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في تقديم خدمات صحية وعلاجية متميزة للمرضى والمترددين على المستشفى.


وأكد المحافظ -خلال الافتتاح- حرصه على توفير كافة سبل الدعم لتطوير قدرات مستشفيات الصحة التي تقدم الخدمات للمواطنين، والارتقاء بها لتقدم خدمة علاجية ملائمة وتذليل العقبات أمام القطاع الصحي طبقاً للإمكانات المتاحة، موجها بتضافر الجهود والمشاركة المجتمعية لتوفير الأجهزة الطبية وتطوير الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفيات لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين.

 أوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية الدكتور هشام مسعود، أن مستشفى أبوكبير المركزي خلال الفترة السابقة شهد تنفيذ أعمال تطوير وافتتاح أقسام طبية جديدة بتكلفة مالية تخطت 18 مليون جنيه، حيث تم رفع كفاءة أقسام العمليات الجراحية، والكلي الصناعي، والعناية المركزة، وعناية الكبد والجهاز الهضمي ، بجانب دعم المستشفى بوحدة أشعة مقطعية جديدة ، وجاري إنشاء مبني جديد للمستشفى علي مساحة 4 آلاف متر مربع تقريباً دعما من وزارة الصحة والسكان بتكلفة تقديرية 700 مليون جنيه مكون من 6 طوابق عبارة عن دور أرضي وخمسة أدوار علوية، بقدرة استيعابية 192 سريرا.

أضاف وكيل وزارة الصحة أن المنظومة الصحية بالمحافظة، تشهد طفرة غير مسبوقة من حيث تطوير الأقسام الطبية بالمستشفيات التابعة للمديرية والبالغ عددها 25 مستشفي ودعمها بوحدات الأشعة المقطعية وكافة الأجهزة الطبية اللازمة وذلك للإرتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمرضي من أبناء المحافظة.

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