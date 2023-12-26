السكرتير العام بأسوان تشهد الحفل الختامى للملتقى الرابع عشر لثقافة وفنون المرأة الحدودية

تحت عنوان " يهمنا الإنسان " كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام بحضور الحفل الختامى لفعاليات الملتقى الرابع عشر لثقافة وفنون المرأة الحدودية ، والذى أقيم بمسرح فوزى فوزى بكورنيش النيل ضمن البرنامج الرئاسى " أهل مصر ".

وذلك بمشاركة الدكتور لؤى سعد الدين نائب رئيس جامعة أسوان ، والدكتورة دينا هويدى المنسق العام لبرنامج " أهل مصر " مدير عام الإدارة العامة لثقافة المرأة بهيئة قصور الثقافة ، ويوسف محمود مدير عام الثقافة بأسوان.

فضلاً عن 140 فتاة من أبناء المحافظات الحدودية " شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر وحلايب وشلاتين والوادى الجديد ومطروح وأسوان " بالإضافة إلى القاهرة كمحافظة مركزية غير حدودية ، والذين إستضافتهم عاصمة الشباب الإفريقى على مدار 10 أيام.

اهل مصر

وفى كلمة محافظ أسوان التى ألقتها السكرتير العام أكد المحافظ على الإهتمام المتواصل من الرئيس عبد الفتاح السيسى لتسخير كافة القدرات والإمكانيات لتعزيز مهارات الشباب ، وإستغلال طاقاتهم الكامنة بشكل إيجابى ومثمر ، وليتكامل ذلك مع الدعم الملحوظ لشبابنا من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، والدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة ، واللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون المناطق النائية والحدودية.

وأشار إلى أن كل هذه الجهود تعكس حرص الدولة على الإهتمام بالشباب ، ولاسيما أبنائنا بالمحافظات الحدودية والتى تمتلك العديد من المقومات المتميزة ليتيح المجال أمام الشباب لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والعلمية ، وهو ما تدعمه وتتبناه وزارت الدفاع والشباب والرياضة والتنمية المحلية والسياحة والأثار والثقافة ، فضلاً عن الجهات المختصة بتنفيذ البرنامج الرئاسى " أهل مصر " لتحويل التوجيهات الرئاسية إلى واقع ملموس مما يساهم فى تعزيز روح الولاء والإنتماء لديهم ، وإطلاعهم على عظمة الحضارة المصرية بالمناطق والمزارات الأثرية والسياحية ، بالإضافة إلى فتح المجال أمام تبادل الخبرات والثقافات ، والرؤى والأفكار البناءة بين شباب المحافظات الحدودية.

هذا وقد تضمنت فعاليات الحفل إفتتاح معرض الحرف التراثية والمشغولات اليدوية ، والسلام الجمهورى ، فضلاً عن تقديم عروض فنية لفرقة أسوان للموسيقى العربية ، والورش الموسيقية ، علاوة على تكريم المتميزين ، وإلتقاط الصور التذكارية .