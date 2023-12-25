عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأكبر في القرن الماضي.. 121 عاما على تدشين خزان أسوان

خزان أسوان
خزان أسوان

محافظة أسوان عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية، والتي تمتلك العديد من المقومات والمشروعات القومية والتنموية على أرضها أرض بلاد الذهب .

ونستعرض اليوم عبر منصة " صدى البلد " الحديث عن أبرز المشروعات التاريخية التي أقيمت على أرض عروس المشاتى ، وهو مشروع خزان أسوان ، والذى تم تدشينه وافتتاحه في 23 ديسمبر1902، حيث يمر 121 عاما على ذلك، ثم تم تعليته مرتين ليحجز المياه الزائدة في موسم الفيضان لتستخدم لاحقًا.

ويعتبر سد أسوان بمثابة أول سد يبنى بهذا الحجم وأكبر سد مشيد فى العالم آنذاك ، وقد قام الخديو عباس حملى بوضع حجر الأساس له، وكان قد بدأ العمل فيه في الفترة ما بين 1899 و 1902 ، وتم إفتتاحه فى 1902، ثم تم تعليته مرتين ليحجز المياه الزائدة في موسم الفيضان لتستخدم لاحقًا.

استعدادات خاصة في أسوان لاستقبال أعياد الكريسماس والميلاد

أشرف عطية: إنشاء المنطقة الصناعية بمدينة أسوان الجديدة بمساحة 200 فدان

خزان أسوان

خزان أسوان 

ويعد خزان أسوان هو الأكبر فى القرن الماضى ، كما يعتبر بأنه الحارس الأمين للسد العالى بحسب وصف المهندس حسين جلال، رئيس هيئة السد العالى، وكان حجم إستيعاب سد أسوان فى البداية 850 مليون متر مكعب، ثم تمت تعليته فيما بعد وزاد حجم إستيعابه إلى 2.5 مليار متر مكعب، ثم حدتث تعلية ثانية له، ووصل إلى أقصى قدر للإستيعاب وهو 5 مليارات متر مكعب.

ويصل طول خزان أسوان 2141 مترا، وعرض 9 أمتار ويضم 180 بوابة، وهو مبني من حجر الجرانيت فوق صخور شلال أسوان ليكون أكبر سد شيد في العالم في ذلك الوقت ، وعلى الرغم من بناء سد أسوان الأول ثم تعليته مرتين بعد ذلك ، حيث تم بدء العمل في التعلية الأولى في عام 1912 ، ثم تم العمل في التعلية الثانية له في عام 1934 وذلك بهدف القيام بحجز المياه أثناء الفيضانات حيث يتم تصريف المياه بالكميات اللازمة للري خلال فترة التحاريق.

وأن محاولات بناء خزان أسوان لم تبدأ فى العام 1898 كما هو معروف ، بل كانت المحاولة الأولى المسجلة لبناء سد قرب أسوان كانت فى القرن الحادى عشر عندما إستدعى الخليفة الفاطمى الحاكم بأمر الله المهندس العربى " الحسن أبن الهيثم" إلى مصر لتنظيم فيضان النيل ، إلا أنه لم يتم تنفيذه وقتها، وتم بنائه فيما بعد، وفي شهر ديسمبر يتم الإحتفال بذكرى إنشاء الخزان.

ولهذا فنجد أن كميات المياه التى تحمل الطمى كانت تخلق تربة خصبة لزراعة المحاصيل ، وكان إنتظار هذا "الخير" سنويًا تحول شيئًا فشيئا لدى المصريين من حلم ينتظرونه إلى كابوس أغرق أراضيهم ، وجعل ذلك قادة مصر يحلمون على مدى أكثر من قرن من الزمان ببناء سد للسيطرة على عنفوان النهر القديم، وتنظيم تدفقه، والتحكم بمياهه، وتخزينها للإستعمال في موسم الجفاف.

وتجددت أحلام السيطرة على فيضان النهر من جديد ، ودعا هذا الحلم القديم الذى بدأ يراود المصريين من جديد الخديو عباس حلمى الثانى آخر خديو لمصر والسودان-إلى ضع حجر أساس لإنشاء خزان عند أسوان على نهر النيل، عند الشلال الأول للنهر بمصر، في عام 1899، لينتهي بناء أكبر سد في العالم في مصر بعدها بـ 3 سنوات وتحديدا في يوم 10 ديسمبر من العام 1902، لتخزين مياه الفيضان السنوية، وزيادة تدفقاتها خلال موسم الجفاف، للسيطرة بشكل أكبر على نظم الري، في الأراضي الزراعية التي كان يغرقها الفيضان قبل بناء السد.

مجلس جامعة أسوان يناقش استعدادات الكليات لامتحانات الفصل الدراسي الأول

محافظ أسوان: فتح أسواق أسبوعية جديدة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة

تدشين

خزان أسوان 

وساهم بناء خزان أسوان فى إستغلال المياه فى ذلك الوقت لتوليد الكهرباء من محطتين ، وهما محطة توليد أسوان الأولى ، ومحطة توليد أسوان الثانية ، وكان يقوم خزان أسوان بحجز المياه الزائدة في موسم الفيضان لتستخدم لاحقًا في موسم التحاريق ، لكنه كان لا يحجز المياه لأكثر من عام واحد، ومن ثم تم بناء السد العالي .

وقامت محافظة أسوان في عام 2000 بإعادة رصف خزان أسوان بوضع الأسفلت للحفاظ على الحركة عليه بالشكل المطلوب .

خزان أسوان 
خزان أسوان 
خزان أسوان 
خزان أسوان 
خزان أسوان 
خزان أسوان 
خزان أسوان 
خزان أسوان 
خزان أسوان 
خزان أسوان 
أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان خزان اسوان اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كان مصمم .. اعترافات صادمة لفتاة ضحية سائق الهرم

لمدة 3 مواسم | الزمالك يخطف صفقة الأهلي المنتظرة

البانية نزل 50 جنيهًا | أسعار الدواجن تتراجع بقوة اليوم الاثنين بالأسواق

بملابس مكشوفة.. سارة سلامة تثير الجدل بإطلالة لافتة

هل يجوز أن تمتنع المرأة عن زوجها خوفا من الاغتسال في البرد؟

حكم تأخير الاغتسال من الجنابة في الشتاء

300 جنيه|جنون الذهب يصعد به إلى أعلى قمة في تاريخه.. وعيار21 الآن مفاجأة

900 ألف دولار | فيفا يصدم الزمالك بغرامة جديدة

موضوعات متعلقة

استعدادات خاصة في أسوان لاستقبال أعياد الكريسماس والميلاد

ترشيحاتنا

ملامحها اتغيرت بسبب الحزن.. أول ظهور لـ ريهام عبد الغفور عقب وفاة والدها

الأكبر في القرن الماضي.. 121 عاما على تدشين خزان أسوان

أخبار التكنولوجيا| أقوى موبايل Oppo للفئة المتوسطة بسعر مناسب جدًا.. وقدرات جبارة لهاتف هواوي القادم Nova 12 Ultra

حسام عاشور : أتمني عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

تعرف على سعر الذهب في مصر الآن

space X تعود من جديد.. كواليس إطلاق صاروخين عسكريين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد زيت النعناع للوجه

طريقة عمل الكريب

طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ بطعم مميز

بملامح جريئة.. هيفاء وهبي تثير إعجاب محبيها بإطلالة لافتة

فيديو

تهويل أم خطر حقيقي.. تطورات متحور كورونا الجديد والصحة تكشف التفاصيل

حاتم صلاح يوجه رسالة لـ رامي إمام بسب "أبو نسب" |خاص

في انتظاركم| رسالة عاجلة من كولر لجماهير الأهلي قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا

مصر تفضح مخططات إثيوبيا : هدف سد النهضة سياسي لا تنموي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ