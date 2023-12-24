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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استعداداً لأعياد الميلاد.. وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية بأسوان تواصل أعمالها

جهود وحدة المتنزهات
جهود وحدة المتنزهات بأسوان

واصلت وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية جهودها اليومية تنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إستعداداً لأعياد الكريسماس والميلاد ، ولإظهار البانوراما الجمالية التى تشهدها المناطق المختلفة ضمن ملحمة التطوير والتجميل والتحديث الجارى استكمالها بعروس المشاتى، لتكون دائماً فى أبهى صورها لإستقبال ضيوفها وزائريها من مختلف دول العالم .

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نظافة وتجميل

جهود وحدة المتنزهات بأسوان

وقام العاملون بوحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية بإشراف من المهندس أحمد حلفاوى مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية ، وبالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة المهندس سيد مدنى بتنفيذ أعمال النظافة وغسيل الأرضيات والأرصفة بشارع كورنيش النيل ، وعدد من الشوارع ، وهو الذى توازى مع القيام بتنفيذ أعمال قص وتهذيب الأشجار ، وكذا أعمال الجرد ورفع التراكمات بطريق السادات ، وتستكمل الوحدة أعمالها بشكل مستمر للوصول لأفضل مستوى جمالى يليق بعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية .

جهود وحدة المتنزهات بأسوان
جهود وحدة المتنزهات بأسوان
جهود وحدة المتنزهات بأسوان
جهود وحدة المتنزهات بأسوان
جهود وحدة المتنزهات بأسوان
أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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