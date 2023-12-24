استعداداً لأعياد الميلاد.. وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية بأسوان تواصل أعمالها

واصلت وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية جهودها اليومية تنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إستعداداً لأعياد الكريسماس والميلاد ، ولإظهار البانوراما الجمالية التى تشهدها المناطق المختلفة ضمن ملحمة التطوير والتجميل والتحديث الجارى استكمالها بعروس المشاتى، لتكون دائماً فى أبهى صورها لإستقبال ضيوفها وزائريها من مختلف دول العالم .

نظافة وتجميل

جهود وحدة المتنزهات بأسوان

وقام العاملون بوحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية بإشراف من المهندس أحمد حلفاوى مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية ، وبالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة المهندس سيد مدنى بتنفيذ أعمال النظافة وغسيل الأرضيات والأرصفة بشارع كورنيش النيل ، وعدد من الشوارع ، وهو الذى توازى مع القيام بتنفيذ أعمال قص وتهذيب الأشجار ، وكذا أعمال الجرد ورفع التراكمات بطريق السادات ، وتستكمل الوحدة أعمالها بشكل مستمر للوصول لأفضل مستوى جمالى يليق بعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية .

جهود وحدة المتنزهات بأسوان

جهود وحدة المتنزهات بأسوان

جهود وحدة المتنزهات بأسوان

جهود وحدة المتنزهات بأسوان