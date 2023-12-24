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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مديرو الإدارات التعليمية بأسوان يتابعون انتظام الدراسة والأنشطة المتنوعة بالمدارس

أنشطة تعليمية بأسوان
أنشطة تعليمية بأسوان

واصل مديرو الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بأسوان حيث قام حسن محمد صالح مدير إدارة دراو التعليمية بمتابعة مدرسة بنبان الوسطى الابتدائية ، وتفقد عدد من الفصول ، كما تابع قاعات رياض الأطفال بها وبمدرسة بنبان قبلي والتي تعمل بذات المدرسة حيث شهد حصة اللغة العربية وتابع مستوى الأطفال مبدياً إعجابه الشديد بما شاهده من وسائل تعليمية ومجسمات متميزة داخل القاعة.

وبعد انتهاء جولته التفقدية داخل المدرسة قام بمتابعة سير وانضباط العمل داخل غرفة عمليات امتحانات صفوف النقل وذلك في إطار الاستعدادات التي تجري حاليا للامتحانات بمختلف المراحل.

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أنشطة تعليمية

فيما شهد الدكتور محمد حسين مدير إدارة ادفو التعليمية وعبد السلام عبداللطيف وكيل الإدارة حفل تكريم سهام ادفاوى حسن وكيل مدرسة بنات النيل الابتدائية ، وأميمة سيد طه كبير معلمين بالمدرسة وذلك لبلوغهن سن التقاعد بحضور رئيس قسم التعليم الابتدائى، وسط بهجة وفرحة من إدارة ومعلمين مدرسة بنات النيل الابتدائية وأولياء الأمور وعائلات المحتفى بهم والطالبات وقدم جميع الحضور كل الشكر والتقدير للزميلتين على عظيم عطائهن خلال مدة خدمتهم بالتربية والتعليم متمنين لهم موفور من الصحة والسعادة.

 

كما ترأس إجتماع مديرى مرحلة التعليم الثانوي العام حيث تم مناقشة تجهيز مقار لجان امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ م تمهيداً لزيارة اللجنة الوزارية للثانوية العامة للتصديق على اختيار مقار اللجان ، وأكد وكيل الادارة على ضرورة التأكد من استلام جميع المدارس لأجهزة التابلت وتوزيعها على طلاب الصف الأول الثانوى.

كما اطمأن على بدء عمل لجنة استلام الامتحانات الالكترونية تمهيداً لرفعها على المنصة وفق المواعيد والقواعد المنظمة لذلك كما قدم السيد وكيل الإدارة كل الشكر والتقدير لمديرى مرحلة التعليم الثانوي العام على الجهد المبذول في مسابقة أوائل الطلبة للصفين الأول والثانى الثانوى وقدم التهنئة للمدارس الفائزة في المسابقة وهم  مدرسة السيدة خديجة الثانوية بنات المركز الأول للصف الأول الثانوى ، ومدرسة الشيخ سليمان على الثانوية المركز الاول للصف الثانى الثانوى.

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