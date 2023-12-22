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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عمل أسوان تنتهي من التدريبات العملية علي برامج الطاقة الشمسية .. صور

صدى البلد

انتهت مديرية العمل بمحافظة أسوان من تدريب مجموعة من الشباب من الجنسين على كيفية توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية النظيفة الصديقة للبيئة ، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي WFP التابع للأمم المتحدة، مع تعليم كيفية تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والذي سبقه تدريبات على المهارات الحياتية وإدارة المشروعات ، حيث أنه بعد الانتهاء من التدريبات النظرية والعملية بمركز تدريب مهني المحمودية، والتي استمرت لمدة 26 يوم ، جرى تنظيم زيارات عملية وتدريبية لخريجي برنامج الطاقة الشمسية إحدى أكبر محطات الطاقة الشمسية بمشروع فارس العملاق وهو ثاني أكبر مشروع قومي للطاقة الجديدة والمتجددة على مستوى الشرق الاوسط .

وقامت شركة أكوا باور باستضافة المتدربين محطاتها ولمدة 5 أيام متتالية لمعايشة طبيعة العمل بهذا المحطات ومعرفة مراحل التجهيز لتدشين محطات الطاقة الشمسية  .

وأوضح فوزى صابر مدير المديرية ، أن ذلك يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بأهمية تأهيل وتدريب الشباب من الجنسين لتوفير عمالة فنية مدربة لالحاقها بالمشروعات القومية بسوق العمل الداخلى أو السفر للخارج لتلبية طموحاتهم وأحلامهم .

وأضاف مدير المديرية أن المهندس محمود حسين مدير السلامة والصحة المهنية والبيئة والشؤون الاجتماعية بالمشروع ، إستقبل الشباب وقام بتعريفهم بدور الشركة وأهدافها وخططها المستقبلية في التوسعات بالظهير الصحراوي مع الشرح الوافي لأهمية تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية بهذا المواقع والتعريف بها ، واستكمل الشباب تدريباته العملية من خلال النزول للمواقع العملية للمحطات تحت الانشاء لمعرفة مراحل التجهيز والتحضير لتدشين محطات الطاقة الشمسية بها.

وأشار مدير المديرية إلى أن الشركة قامت في نهاية الزيارات التدريبية منح المتدربين شهادات الخبرة العملية عن هذه الفترة وتحفيز الشباب للتقدم للاختبارات النظرية والعملية المؤهلة للحصول على فرص عمل بهذه المحطات بعد الإكتفاء أولاً بتعيين أبناء قرية فارس بهذا المشروع القومي العملاق المقام على أراضي قرية فارس ، وفي ختام التدريبات أثنى المتدربين على الخدمات التدريبية المقدمة من وزارة العمل بالتعاون مع WFP وعلي حسن إستضافة الشركة وتعاونها لخدمة الشباب الأسواني ودورها في تأهيلهم للعمل بمجالات الطاقة الشمسية المختلفة  .

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