استعدادات خاصة في أسوان لاستقبال أعياد الكريسماس والميلاد

أكد محافظ أسوان عطية محافظ أسوان على استعدادات المحافظة الخاصة لاستقبال أعياد الكريسماس والميلاد من خلال تهيئة كافة الأجواء الاحتفالية خلال تلك الفترة .



وقال المحافظ - في بيان اليوم إنه تم تكليف وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية بالمحافظة لتكثيف جهودها اليومية لإظهار البانوراما الجمالية التى تشهدها المناطق المختلفة ضمن ملحمة التطوير والتجميل والتحديث الجارى إستكمالها بعروس المشاتى ، لتكون دائماً فى أبهى صورها لإستقبال ضيوفها وزائريها من مختلف دول العالم .



وأشار المحافظ إلى قيام العاملين بوحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية بإشراف من المهندس أحمد حلفاوى مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية ، وبالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة المهندس سيد مدنى بتنفيذ أعمال النظافة وغسيل الأرضيات والأرصفة بشارع كورنيش النيل ، وعدد من الشوارع ، وهو الذى توازى مع القيام بتنفيذ أعمال قص وتهذيب الأشجار ،و أعمال الجرد ورفع التراكمات بطريق السادات ، وتستكمل الوحدة أعمالها بشكل مستمر للوصول لأفضل مستوى جمالى يليق بعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية .